Prolongation de 24h des 4 offres mobiles "BEST-OF RED" chez RED by SFR !

L'opérateur RED by SFR vous offre un jour supplémentaire pour profiter de son offre "BEST-OF RED" ! De 20Go à 130Go d'Internet dès 5€, ces forfaits en promotion sont encore valables jusqu'à ce soir, 23h59 ! Venez les (re)découvrir dans cet article.

RED by SFR laisse une journée supplémentaire aux utilisateurs pour bénéficier de son offre "BEST-OF RED" qui permet de disposer de 20Go à 130Go d'Internet dès 5€ par mois ! Ainsi, jusqu'à ce soir, 23h59, vous pouvez profiter des réductions exceptionnelles sur les forfaits mobiles RED 20Go, 60Go et 130Go avec la possibilité de choisir l'option 5G avec ce dernier !

Pour saisir l'une de ces offres RED sans engagement, vous devrez être un nouveau client de l'opérateur RED by SFR et souscrire à l'un de ces abonnements mobiles uniquement en ligne. Concernant les garanties, quel que soit le forfait choisi, vous pourrez communiquer sans compter partout au sein de l'Union européenne, grâce à l'illimité. Notez que depuis la Métropole, vous pourrez appeler comme bon vous semble vers les numéros métropolitains, mais également vers ceux des DOM (hors Mayotte) !

Les forfaits "BEST-OF RED" à prix réduit

L'offre RED 20Go est à moitié prix aujourd'hui ! Ainsi, pour la somme de 5€ par mois, vous disposez de 20Go d'Internet en France, mais également de 6Go lors de vos séjours à travers l'Union européenne et les DOM.

Le forfait RED 60Go, quant à lui, passe de 15€ à 8€ par mois ! Il vous permet de profiter de 9Go lorsque vous voyagez au sein de l'Union européenne et des DOM ainsi que de 60Go d'Internet pour surfer sur le web en France.

Pour celles et ceux qui souhaitent le maximum de data, l'offre RED 130Go bénéficie d'une réduction mensuelle de 13€ sur le tarif initial, que vous choisissiez l'option 5G ou non ! L'offre RED 130Go avec la 4G est donc au prix de 12€ par mois tandis que le tarif du forfait RED 130Go avec la 5G est de 17€ par mois. Dans tous les cas, vous apprécierez les 15Go d'Internet, dédiés à votre connexion internet depuis l'Union européenne et dans les DOM.