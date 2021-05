Samsung Galaxy Z Flip 3, des rendus réalistes du futur smartphone pliant

Le prochain smartphone pliant de la marque Samsung, Galaxy Z Flip 3 devrait être présenté dans les prochains mois aux côtés du Galaxy Z Fold 3. Le site LetsGoDigital a publié des rendus 3D réalistes de ce à quoi pourrait bien ressembler le mobile du géant sud-coréen. En voici tous les détails.

Le smartphone Samsung Galaxy Z Flip 3 sera un mobile pliant à clapet comme son prédécesseur. Ne vous inquiétez pas si vous pensez avoir loupé le Z Flip 3, le constructeur ayant décidé de « zapper » cette version pour s’harmoniser avec le Galaxy Z Fold 3 à venir. Selon les rumeurs, le Z Flip 3 embarquerait deux capteurs photo sur sa partie extérieure qui serait divisée en deux zones distinctes avec deux couleurs différentes, dont le noir, au niveau des caméras. Des photos ayant fuité semblent indiquer que le mobile serait décliné en gris, beige, vert ou violet. Certaines pourraient n’être disponibles que dans certaines régions du monde et Samsung pourrait aussi proposer d’autres coloris exclusifs sur son site Internet comme le fabricant l’a déjà fait pour d’autres modèles, notamment le Galaxy S21 Ultra.

Des photos de rendus réalistes

Sur la base de ces informations, le graphiste Giuseppe Spinelli a pu réaliser pour le site LetsGoDigital des rendus de ce qui pourrait bien être le futur Samsung Galaxy Z Flip 3. Voici plusieurs images des rendus qui sont particulièrement réalistes et déclinés selon les couleurs attendues.

Les caractéristiques prévues pour le Galaxy Z Flip 3

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est attendu avec un écran flexible de 6,7 pouces comme le précédent mais, cette fois, avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz pour une plus grande fluidité de défilement des pages. L’écran serait toujours perforé en haut au centre pour laisser de la place à la caméra qui embarquerait un capteur de 10 mégapixels, comme son prédécesseur. C’est aussi le cas pour les capteurs placés à l’extérieur puisque l’appareil serait doté de deux caméras de 12 mégapixels dont une aurait pour tâche principale de gérer les prises de vue en mode grand-angle. Seules des améliorations au niveau du traitement logiciel seraient prévues par rapport au Flip original. Le Flip 3 pourrait toutefois profiter d’un écran secondaire plus grand que le premier avec une diagonale attendue de 1,83 pouce contre 1,1 pouce actuellement. Cela permettrait d’afficher des contenus plus visibles et autoriserait un meilleur cadrage lors de la réalisation de selfies.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est prévu avec une coque Corning Gorilla Glass Victus à l’avant et à l’arrière ce qui le rendrait particulièrement résistant aux rayures et aux chocs. Son cadre devrait être très solide associé à la « marque » « Armor Frame » repérée il y a peu. Il est aussi possible que l’appareil soit certifié « IP quelque chose » pour une certaine résistance à l’immersion et à la poussière. L’appareil pourrait être animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888 compatible 5G et pourrait être décliné avec 128 ou 256 Go avec des prix distincts. Enfin, une batterie d’une capacité de 3300 mAh est attendue sur le Galaxy Z Flip 3 qui sera capable de se recharger avec un bloc d’alimentation 15 Watts alors que le Galaxy Z Fold 3 pourrait se charger à 25 Watts ce qui n’est pas non plus de la folie vu que certains smartphones mêmes de milieu de gamme supportent aujourd’hui la charge à 65 Watts.

