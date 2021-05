Redmi K40 Gaming Edition, l’autre smartphone de jeu chez Xiaomi

La marque Xiaomi a récemment officialisé un nouveau smartphone baptisé Redmi K40 Gaming Edition, il est résolument configuré pour les jeux vidéo sur mobile et premier du genre pour la série Redmi. En voici tous les détails.

Conscients que les smartphones gaming représentent une part non négligeable du marché des téléphones portables, certains fabricants ont créé des marques à part entière dont l’objectif est de proposer des mobiles racés pour les jeux vidéo. Asus a ainsi sa marque ROG Phone, Nubia devenue indépendante mais créée par ZTE, Lenovo mise sur Legion Phone et Xiaomi sur Black Shark, par exemple. Mais le fabricant chinois vient d’officialiser une autre série de mobiles gaming, les Redmi en Gaming Edition avec le modèle K40.

Un écran 120 Hz AMOLED, une puce Dimensity 1200 et jusqu’à 12 Go de RAM

Le smartphone Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition est doté d’un écran de 6,67 pouces sur une dalle AMOLED affichant une définition de 1080x2400 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, un minimum pour un tel marché. Il s’appuie sur une puce Mediatek Dimensity 1200 compatible 5G proposant de bonnes performances notamment au niveau de la partie graphique. Elle est associée à 6, 8 ou 12 Go de mémoire vive, selon la configuration choisie et 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne au format UFS 3.1. Il est Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 avec une batterie d’une capacité de 5065 mAh supportant la charge rapide 67 Watts. Le mobile dispose de gâchettes pour une plus grande ergonomie dans les jeux.

Pour la partie photo, le Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition s’appuie sur une configuration à double capteur avec un objectif principal de 64 mégapixels ouvrant à f/1.7 et un autre de 8 mégapixels pour les prises de vue en mode grand-angle ouvrant à f/2.2. Notez aussi la présence d’un capteur de 2 mégapixels. L’appareil a une épaisseur de 8,3 mm et un poids de 205 grammes ce qui est plutôt raisonnable pour un smartphone de ce type. Il utilise deux haut-parleurs JBL pour un son stéréo.

Le mobile est commercialisé en Chine pour le moment à prix de 255 € HT environ pour la version 6+128 Go. Une version spéciale Bruce Lee est proposée à 360 € HT environ avec 12+256 Go.