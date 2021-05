Le tout nouveau Oppo Find X3 Lite profite de 100€ de réduction

Le bon plan pour un Oppo Find X3 Lite pas cher est chez Fnac aujourd’hui. Le tout récent smartphone Oppo profite d’une réduction de 100€ en ce moment et est en plus proposé avec une paire d’écouteur sans fil. Le pack est proposé pour 449€ seulement. On vous détaille l’offre dans la suite de cet article.

Bon Plan : 100€ de réduction sur l’Oppo Find X3 Lite Fnac propose en ce moment même un pack très avantageux pour s’offrir le tout dernier Oppo Find X3 Lite à petit prix. Le Find X3 Lite accompagné d’Ecouteurs intra-auriculaire sans fil True Wireless Oppo Enco W51 Blanc est proposé au prix de 449€ au lieu de 549€. Vous profitez ainsi d’une remise immédiate de 100€. Les écouteurs proposés dans cette offre exceptionnelle permettent d’écouter de la musique ou passer des appels sans être dérangé par le bruit qui vous entoure. Il offre une réduction de bruit profonde pour une expérience immersive. Ils disposent de la recharge sans fil. Ils sont vendus seuls au prix de 100€ environ. Tout savoir des caractéristiques et des performances de l’Oppo Find X3 Lite L’Oppo Find X3 Lite a été présenté officiellement en mars dernier. Ce modèle est donc très récent. Il a été proposé en même temps que les Oppo Find X3 Neo et Pro. La version Lite est la déclinaison la moins chère de la série Find X3 et donc également la moins puissante. Ce nouveau smartphone Oppo est équipé d’un écran Oled de 6.43 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le Find X3 Lite embarque un processeur Snapdragon 765G de Qualcomm épaulé par 8Go de mémoire vive ainsi que d’un espace de stockage de 128Go. Il est compatible avec le réseau 5G. Sa configuration lui permette d’être réactif. Il possède une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide. Pour la photo, vous pourrez compter sur 4 capteurs à l’arrière dont capteur principal grand-angle de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 8 mégapixels, un capteur monochrome de 2 mégapixels et un objectif macro de 2 mégapixels. A l’avant, un capteur de 32 Mpx est disponible pour réaliser des selfies.