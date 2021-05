Bon Plan Smartphone : 3 mobiles Xiaomi et Samsung en promo à moins de 170€

Si vous êtes à la recherche d’un smartphone pas cher et que votre budget ne dépasse pas les 200€, vous êtes au bon endroit. Nous vous avons sélectionné 3 bons plans pour acheter les Xiaomi Redmi Note 9 et Redmi 9T ainsi que le Samsung Galaxy A02s au meilleur prix aujourd’hui !

Exclusivité RED by SFR : Xiaomi Redmi 9T à 139€ seulement

Le Xiaomi Redmi 9T est équipé d’un écran LCD de 6.53 pouces, de 4 capteurs photo de 48+8+2+2 mégapixels et d’une batterie très puissante de 6000 mAh. Il embarque un SoC Snapdragon 662 de Qualcomm couplé à 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go.

Le prix du Xiaomi Redmi Note 9 en chute de 30€

Grâce à une remise immédiate de 30€, le prix du Xiaomi Redmi Note 9 chute de 199€ à 169€ chez RED by SFR. Avec RED, achetez votre smartphone Xiaomi à petit prix sans être obligé de souscrire à un forfait mobile. Tous les téléphones proposés sont débloqués. Vous pouvez donc insérer la carte SIM de n’importe quel autre opérateur.

Le Xiaomi Redmi Note 9 est également équipé d’un écran LCD de 6.53 pouces et de 4 capteurs photo de 48+8+2+2 mégapixels comme le Redmi 9T. Par contre, il possède une batterie moins puissante de 5020 mAh. Elle reste néanmoins très performante. Il se différencie également par son processeur car il embarque une puce Mediatek Helio G85 avec un espace de stockage de 64 Go.

Le Samsung Galaxy A02s à 159€

Si vous préférez les smartphones Samsung, pour un budget de 150€ environ, vous trouverez le Samsung Galaxy A02s. Il est proposé actuellement au prix de 159€ chez RED by SFR. Il existe en noir ou en blanc et profite d’une livraison gratuite et rapide.

Le Samsung Galaxy A02s lancé début 2021 est équipé d’un écran LCD de 6.5 pouces, de 3 capteurs photo de 13 +2 +2 Mpx à l’arrière ainsi que d’une batterie de 5000 mAh. Il embarque une puce Snapdragon 450 de Qualcomm associée à 3 Go de RAM et un espace de stockage de 32 Go.