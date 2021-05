Samsung Galaxy S22, toutes les rumeurs au sujet de la prochaine série de smartphones

La série de smartphones Samsung Galaxy S21 est disponible depuis quelques mois maintenant ce qui implique que celle qui doit lui succéder n’est pas encore prête mais pourtant plusieurs rumeurs circulent déjà à son sujet. Voici, à date, un concentré de spéculations à prendre avec les pincettes de rigueur.

Alors que les smartphones Galaxy S21 sont proposés sur le marché depuis plusieurs semaines, il est temps de se tourner vers les futurs modèles. Est-ce que toutes les informations concernant cette future série Galaxy S22 seront connues avant l’annonce officielle comme ce fût le cas pour les S21 ? En tout cas, avant une confirmation de la présence de tel composant ou de telle fonctionnalité, voici quelques éléments que nous avons pu regrouper et qui concernent les Galaxy S22.

Galaxy S22 : un design similaire avec un gros bloc d’optiques photo

Ainsi, la future série de téléphones portables Samsung Galaxy S22 devrait proposer un design assez similaire à celui qui habille actuellement la gamme Galaxy S21. Bien entendu, il devrait y avoir quelques petites modifications, mais pas aussi importantes que lors du passage de la série S20 à S21. Malgré un positionnement haut de gamme, le modèle Galaxy S22 est attendu avec une coque au dos en plastique comme l’actuel Galaxy S21. Le bloc optique contenant les capteurs photo à l’arrière devrait être tout aussi proéminent que celui qui est disponible sur les S21. La caméra frontale devrait être intégrée derrière un poinçon dans le coin supérieur gauche à moins que Samsung ne trouve une solution efficace pour adopter la technologie de capteur photo derrière l’écran comme cela est pressenti pour les futurs modèles de la marque. Tous les appareils devraient être certifiés IP68 leur permettant d’être totalement immergés dans l’eau et pouvant résister à la poussière.

Galaxy S22, évolution logique de la plateforme

Techniquement, les Galaxy S profitent de deux puces avec une déclinaison pour le marché américain et l’autre pour le reste du monde. Logiquement, Samsung devrait confier cette partie à la puce la plus véloce du fondeur Qualcomm qui sera annoncé en décembre 2021. La firme sud-coréenne devrait aussi proposer ses appareils avec une puce « maison », une évolution de l’actuel Exynos 2100. Ils devraient disposer d’au moins 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage qui pourraient ne pas être extensibles, à l’image des Galaxy S21 ne supportant pas de carte mémoire. La série S22 pourrait, comme la S21, ne pas être livrée avec un chargeur dans la boîte. Elle pourrait toutefois profiter d’un support de charge à 65 Watts alors que les actuels S21 proposent d’encaisser du 25 Watts au maximum. Enfin, pour la partie photo, très attendue, Samsung pourrait intégrer le capteur de 200 mégapixels sur lequel le constructeur semble travailler actuellement. Une collaboration avec la marque Olympus a été évoquée en vue d’une optimisation des résultats photo. Des zooms optiques 3x et 10x sont attendus notamment sur la version Ultra.

Comme évoqué plus haut, toutes ces rumeurs sont à prendre avec les pincettes de rigueur en attendant quelques confirmations ou fuites sérieuses à leur sujet.