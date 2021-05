5 nouvelles offres promotionnelles aujourd'hui chez l'opérateur RED by SFR !

À la recherche d'un forfait sans engagement à prix promotionnel ? Vous allez apprécier les nouvelles offres de l'opérateur RED by SFR ! De 5Go à 130Go dès 5€, nous vous présentons ces forfaits à prix réduit dans cet article.

Les nouvelles offres signées RED by SFR

Ce matin, l'opérateur RED by SFR a mis en avant quatre nouveaux forfaits mobiles, en promotion jusqu'au 17 mai inclus ! Vous pourrez choisir une offre avec 5Go, 60Go, 100Go et 130Go (avec ou sans la 5G) d'Internet à partir de 5€ par mois, puis à prix réduit !

Ces offres sont disponibles uniquement en ligne et sans engagement, vous permettant ainsi de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Quel que soit le forfait que vous choisirez, vous pourrez communiquer (appels, SMS et MMS) comme bon vous semble aussi bien de l'Union européenne et les DOM que depuis la Métropole ! D'ailleurs, depuis cette destination, vous pourrez appeler sans compter vers les numéros métropolitains, mais également vers ceux des DOM (hors Mayotte).

Les offres RED à prix cadeau

Idéale pour les petits budgets, l'offre RED 5Go est au prix de 5€ par mois et vous permet de bénéficier de 5Go en France ainsi que de 6Go lorsque vous voyagez à l'étranger*.

Pour les internautes plus gourmands, vous pouvez choisir entre l'offre RED 60Go à 12€ par mois (au lieu de 15€) et l'offre RED 100Go au prix de 14€ par mois (au lieu de 20€). La première vous offre 9Go d'Internet pour rester connecté lors de vos séjours au sein de l'UE et des DOM en plus des 60Go d'Internet en France. Le second forfait vous propose 100Go d'Internet en France et 12Go dédiés à votre connexion à l'étranger*.

Enfin, il est possible de faire le plein de data, également à prix réduit ! En effet, le forfait mobile 130Go vous offre 130Go d'Internet en France ainsi que 15Go pour vos déplacements dans l'UE et les DOM pour la somme de 19€ par mois, au lieu de 25€. Si vous souhaitez utiliser ce forfait avec la 5G, alors vous paierez 5€ de plus, à savoir 24€ par mois (au lieu de 30€).

*Union européenne et DOM