Les caractéristiques des capteurs photo du Samsung Galaxy Z Fold 3 dévoilées avant l’heure avec un objectif sous l’écran ?

Le futur smartphone pliant Samsung Galaxy Z Fold 3 est actuellement l’objet de beaucoup d’attentions, car son lancement ne devrait plus tarder. Il fait ainsi le jeu des rumeurs et autres indiscrétions dont la dernière présente les caractéristiques techniques de ses objectifs photo dont un capteur serait sous l’écran.

Samsung devrait prochainement présenter officiellement, et en même temps, les futurs smartphones pliants Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 et le Galaxy S21 FE. L’évènement pourrait avoir lieu cet été, mais la date exacte n’est pas encore connue. Jusqu’ici les caractéristiques des capteurs photo des mobiles pliants n’étaient pas connues, mais il semble que la donne ait changé.

Un capteur photo sous l’écran pour le Galaxy Z Fold 3

En effet, le pronostiqueur @FrontTron a affirmé sur les réseaux sociaux que le Galaxy Z Fold 3 embarquerait un total de 5 capteurs photo. Il y aurait 2 objectifs pour se prendre en selfie et trois autres capteurs orientés vers l’arrière de l’appareil. À l’avant, le mobile pourrait disposer d’un capteur de 10 mégapixels, un modèle Sony IMX374 avec des pixels de 1,22 µm. Cet objectif serait installé derrière un poinçon au niveau de l’écran comme on peut en voir sur de très nombreux modèles disponibles sur le marché. Sous l’écran, cette fois, Samsung pourrait utiliser une caméra de 16 mégapixels, un Sony IMXx71 avec des pixels de 1 µm signifiant que l’écran interne principal serait dépourvu de toute découpe ou poinçon.

Une configuration à triple capteurs au dos pour le Galaxy Z Fold 3

À l’arrière, le Galaxy Z Fold 3 pourrait profiter d’une configuration à triple capteurs. Il y aurait un objectif de 12 mégapixels pour le grand-angle, un autre 12 mégapixels pour les photos en ultra grand-angle et un téléobjectif de 12 mégapixels. Un zoom optique 3x est attendu avec un stabilisateur (optique aussi). L’objectif grand-angle devrait aussi profiter d’un stabilisateur pour des images les plus nettes possibles notamment lorsque la lumière est rare. Pour la partie vidéo, la captation avec une définition Ultra HD à 60 images devrait être possible.

Le Galaxy Z Fold 3 sera étanche, car certifié IP68. Il devrait profiter d’un écran interne pliant de 7,5 pouces, totalement ouvert et d’un écran extérieur de 6,2 pouces. Tous les deux bénéficieraient d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L’appareil serait animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 ou 16 Go de mémoire vive et 256 ou 512 Go d’espace de stockage interne. Il pourrait supporter le S Pen et disposerait d’une batterie d’une capacité de 4400 mAh se chargeant à 25 Watts.