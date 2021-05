Profitez des nouvelles offres promotionnelles chez Bouygues Telecom !

L'opérateur Bouygues Telecom a lancé cet après-midi de nouvelles offres promotionnelles avec jusqu'à 140Go d'Internet ! Laissez-vous tenter par ces offres sans engagement et à prix préférentiel jusqu'au 19 mai ! Nous vous les présentons dans cet article.

Les nouvelles offres mobiles B&You

Bouygues Telecom présente depuis 15h00 ses nouvelles séries spéciales B&You à des tarifs préférentiels! Elles sont valables jusqu'au 19 mai, 23h59, et disponibles pour toute ouverture d’une nouvelle ligne sur le site de l'opérateur mobile. De 5Go à 140Go dès 4.99€, ces séries spéciales sont sans engagement ; vous permettant ainsi de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à prévoir.

Quel que soit le forfait que vous choisirez, vous aurez la possibilité d'apprécier l'illimité pour l'ensemble de vos communications, aussi bien depuis l'Europe (DOM inclus), que depuis la Métropole. Depuis cette dernière destination, vous pourrez également appeler et envoyer vos SMS autant que vous le souhaitez vers les numéros métropolitains, de même que vers ceux des départements d'outre-mer. De plus, Bouygues Telecom vous permet de découvrir Spotify Premium grâce à un accès gratuit pendant deux mois, dès la souscription à l'une des séries spéciales B&You !

Les nouvelles séries spéciales B&You et leur tarif préférentiel

Besoin de seulement 5Go d'Internet ? La série spéciale 5Go vous conviendra certainement avec ses 5Godisponibles aussi bien pour vous connecter depuis la France que depuis l'Europe et les DOM, et ce, pour la somme de 4.99€ par mois. L'opérateur vous offre avec ce forfait l'accès à B.tv, dont l'usage sera soit illimité avec le WiFi soit déduit de votre enveloppe data globale.

Celles et ceux qui souhaitent davantage de data, le forfait B&You 60Go est au prix de 11.99€ par mois et vous permet de disposer de 60Go d'Internet en France, dont 10Go pour surfer sur le web depuis l'Europe et les DOM.

Les internautes ultra-connectés pourront se tourner au choix vers la série spéciale B&You 100Go pour la somme de 13.99€/mois ou vers la série spéciale 140Go qui coûte, quant à elle, 19.99€ chaque mois. L'une comme l'autre vous offre 15Go lorsque vous voyagez à travers l'Europe et les DOM.