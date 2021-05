Le smartphone realme 8 5G est officiel et c’est l’un des téléphones 5G les moins chers du marché

La marque realme vient d’officialiser la sortie commerciale du nouveau smartphone realme 8 5G. Il s’agit tout simplement du mobile 5G le moins cher du marché à l’heure de l’écriture de ces lignes. Proposé à partir de 199 € pendant une courte période en exclusivité sur Amazon. En voici tous les détails.

Afin de démocratiser la 5G, realme propose désormais le très abordable smartphone realme 8 5G qui vient rejoindre la famille des realme 8 avec le 8 et le realme 8 Pro. L’idée du fabricant est de rendre disponible 70% de smartphones 5G d’ici deux ans. Des ressources supplémentaires vont être débloquées pour le développement de solutions dédiées à la 5G par le constructeur. En attendant, le nouveau smartphone realme 8 5G est désormais disponible.

Quelles sont les caractéristiques techniques du realme 8 ?

Techniquement, il s’appuie sur un processeur Mediatek Dimensity 700 compatible 5G avec 4 ou 8 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d’espace de stockage, selon la configuration choisie et avec la possibilité d’étendre cette capacité grâce à une carte mémoire jusqu’à 1 To. Le mobile dispose d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec une charge maximale à 18 Watts. Il est équipé d’un écran LCD de 6,5 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et d’échantillonnage de 180 Hz pour une meilleure réactivité. Il affiche une définition de 1080x2400 pixels sur un format 20:9. Le mobile profite d’un capteur photo de 48 mégapixels et de plusieurs modes de prise de vue dont Nightscape pour des paysages de nuit, par exemple. Il y a aussi deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun pour les photos macro et le calcul de la profondeur de champ. Pour se prendre en selfie, on peut compter sur un objectif avec un capteur de 16 mégapixels. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sur le profil de l’appareil pour identifier avec précision son propriétaire.

Le nouveau smartphone realme 8 5G sera disponible sur le site Amazon à un prix de 199 € entre le 18 et le 20 mai 2021 puis à 229 € en version 4+64 Go. Du 12 au 17 mai, la version 8+128 Go sera proposée avec un stabilisateur DJI OM3 offert (dans la limite de 300 unités disponibles). Un remboursement immédiat de 30 euros est également proposé du 18 au 20 mai pour la version 6+128 Go au prix de 229 € pendant cette période.