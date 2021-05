Le smartphone Xiaomi Mi 11i 5G est disponible en précommande pour jouer dans la cour des grands

Après une première présentation pour le marché chinois, la marque Xiaomi a annoncé la disponibilité des nouveaux smartphones Mi 11i 5G, Redmi Note 10 5G et du Mi 11 Ultra pour la France. Le Mi 11i est proposé depuis aujourd’hui en précommande pour une livraison à partir du 28 mai.

Un peu plus tôt ce mois-ci, Xiaomi annonçait l’arrivée sur le marché français de trois nouveaux modèles venant compléter la gamme qui compte déjà dans ses rangs les Mi 11, Mi 11 Lite et Mi 11 Lite 5G. Désormais, il faut aussi compter sur le nouveau Xiaomi Mi 11i. Celui-ci est un smartphone Premium qui intègre de nombreux composants de téléphone plus haut de gamme mais est proposé à un prix contenu, grâce à certains compromis. Il vient de frotter au Samsung Galaxy S21 Plus, OnePlus 9 et Oppo Find X3 Neo.

Le Xiaomi Mi 11i n’a pas à rougir des modèles plus haut de gamme

Techniquement, le smartphone Xiaomi Mi 11i s’appuie sur une puce Qualcomm Snapdragon 888 associée à 8 Go de mémoire vivve et une capacité de stockage interne de 256 Go au format UFS 3.1 mais non extensibles, comme le Mi 11. Il est équipé d’un écran plat de 6,67 pouces sur une dalle AMOLED compatible HDR10+ et offrant une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz avec une définition de 1080x2400 pixels. Il est compatible 5G et dispose du Wi-Fi 6 pour de très belles performances en téléchargement. Il est aussi Bluetooth 5.2 et supporte le NFC. Comme tous les autres Xiaomi, il profite d’un port infrarouge pour en faire une télécommande universelle pour piloter des équipements audio et vidéo. L’appareil est alimenté par une batterie de 4520 mAh. Elle supporte la charge 33 Watts.

Et pour la photo, un maximum de détails ?

Il y a un lecteur d’empreinte digitale qui est installé sur le profil du mobile pour garantir l’accès. Le son est stéréo délivré par deux haut-parleurs positionnés de part et d’autre de l’écran. Pour les photos, le Xiaomi Mi 11i embarque un capteur Samsung de 108 mégapixels avec un objectif grand-angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 5 mégapixels. Pour se prendre en selfie, c’est un capteur de 20 mégapixels qui fait le job.

Le smartphone Xiaomi Mi 11i est disponible en précommande au prix de 699 €. Le constructeur propose également des offres de remise de votre ancien mobile pour que la facture ne soit pas trop importante.