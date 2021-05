Apple iPhone 12 Pro contre Oppo Find X3 Pro, lequel est le meilleur ?

Vous avez décidé de vous offrir un smartphone haut de gamme et vous hésitez entre l’iPhone 12 Pro et le Oppo Find X3 Pro ? Voici quelques éléments qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Commençons par le design des deux appareils qui est, dans les deux cas, assez remarquable. Le Oppo Find X3 Pro propose des lignes très fines, une excellente prise en main et un bloc optique qui se fond dans son dos recouvert d’une seule pièce de verre spécialement moulé. De son côté, l’iPhone 12 Pro embrasse un châssis robuste est aussi agréable à l’œil qu’en main. Son bloc optique est assez joli mais moins bien intégré que celui de son concurrent du jour. L’iPhone 12 Pro est plus léger avec 187 grammes contre 193 grammes pour le Find X3 Pro. Il est aussi plus fin avec 7,4 mm contre 8,26 mm pour le mobile chinois. Il est également plus compact en hauteur et en largeur.

Une puce Apple contre du haut de gamme Qualcomm

Techniquement, l’iPhone 12 Pro est alimenté par une puce Apple A14 Bionic associée à 6 Go de mémoire vive alors que le Find X3 Pro utilise le processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de RAM. Il y a 256 Go d’espace de stockage non extensibles alors que l’iPhone 12 Pro est proposé avec 128 Go à prix équivalent mais aussi disponible avec 256 ou 512 Go. Il profite d’une batterie d’une capacité de 2815 mAh sans charge rapide alors que la batterie du Oppo fait 4500 mAh, répartie en deux unités afin de supporter la charge à 65 Watts pour le charger complètement en moins de 38 minutes. Il offre également la charge sans fil et inversée, comme l’iPhone 12 Pro.

De très beaux écrans dans les deux cas

L’écran du Oppo Find X3 Pro s’étire sur une diagonale incurvée aux extrémités de 6,7 pouces contre 6,1 pouces l’iPhone 12 Pro. Ce dernier profite d’une dalle AMOLED 60 Hz compatible Dolby Vision. Sur le Oppo, la dalle 10 bits capable de produire 1 milliard de couleurs supporte le HDR10+ et bénéficie d’une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz adaptatif. Tous les deux sont compatibles 5G et Wi-Fi 6. Ils sont aussi Bluetooth et NFC et certifiés IP68 pouvant résister à l’immersion totale sous l’eau et à la poussière.

Pour la partie photo, l’iPhone 12 Pro est équipé de trois capteurs de 12 mégapixels et d’un autre 12 mégapixels pour se prendre en selfie. De son côté, le Find X3 Pro profite de deux capteurs de 50 mégapixels spécialement optimisés avec Sony, un objectif 13 mégapixels ainsi qu’un dernier capteur pour faire des photos en mode microscope. À l’avant, il y a un objectif avec un capteur de 32 mégapixels. Enfin, l’iPhone 12 Pro est animé par le système iOS tandis que le Oppo Find X3 Pro utilise Android 11 avec une surcouche logicielle ColorOS développée par le constructeur.