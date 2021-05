Forfaits mobiles : les opérateurs Auchan Telecom et Cdiscount Mobile cassent les prix !

Si vous êtes à la recherche d'un forfait mobile sans engagement en promotion, vous trouverez très certainement votre bonheur parmi les nouvelles offres promotionnelles des opérateurs Auchan Telecom et Cdiscount Mobile ! De 20Go à 80Go d'Internet dès 1.99€, c'est possible jusqu'au 20 mai inclus ! Nous vous les présentons dans cet article.

Les séries limitées de Auchan Telecom : 30Go et 80Go dès 2.99€

L'opérateur Auchan Telecom propose en ce moment deux séries limitées à prix réduit les 6 premiers mois d'abonnement, vous permettant de faire de belles économies ! Quel que soit le forfait que vous choisirez, vous pourrez communiquer (appels, SMS et MMS) autant que vous le souhaitez aussi bien depuis la Métropole que depuis l'Union européenne* et les DOM.

La série limitée 30Go est au prix de 2.99€ par mois pendant 6 mois, avant de revenir au tarif mensuel initial de 12€ ! Vous disposerez chaque mois de 30Go d'Internet en France, dont 3Go pour rester connecter lors de vos séjours au sein de l'Union européenne* et des DOM.

Le forfait 80Go, quant à lui, vous permet de profiter de 80Go d'Internet en France, dont 8Go dédiés à votre connexion depuis l'étranger*, pour la somme de 7.99€ par mois au lieu de 13.99€ les 6 premiers mois !

Les offres limitées de Cdiscount Mobile : 20Go et 50Go dès 2.99€

Cdiscount Mobile, de son côté, met à disposition également jusqu'au 20 mai deux offres limitées en promotion : 20Go au prix réduit de 2.99€ par mois pendant 6 mois et 50Go dont le tarif s'élève à 10€ par mois, même après la première année d'abonnement ! Avec l'un et l'autre de ces forfaits pas chers, vous pourrez appeler et envoyer vos messages (SMS et MMS) sans vous limiter depuis la France comme depuis l'étranger* !

La première offre limitée vous permet de profiter de 20Go d'Internet en France, dont 2Go utilisables depuis l'UE* et les DOM, pour la somme de 2.99€ par mois les 6 premiers mois d'abonnement. Au-delà, vous paierez votre forfait au tarif de base, à savoir 9€ par mois.

La seconde offre vous propose 50Go d'Internet en France, dont 5Go pour vous permettre de vous connecter lors de vos déplacements à l'étranger*, au prix de 10€ par mois. Notez que ce tarif préférentiel reste valable après la première d'abonnement !

*UE + Norvège, Islande, Liechtenstein et DOM