Quel forfait illimité 20Go à maximum 5€ choisir : Cdiscount Mobile ou Prixtel ?

À la recherche d'un forfait mobile avec 20Go d'Internet à maximum 5€ par mois ? Les opérateurs Cdiscount Mobile et Prixtel proposent tous deux une offre intéressante avec toutefois quelques particularités... Nous vous aidons à les départager dans cet article !

Une offre mobile avec 20Go d'Internet à un tarif préférentiel

Les opérateurs Prixtel et Cdiscount Mobile mettent chacun en avant un forfait mobile avec 20Go d'Internet, en promotion respectivement jusqu'au 18 et 20 mai ! L'un et l'autre de ces forfaits bénéficient de l'illimitépour l'ensemble de vos communications depuis toutes les zones de l'Union européenne (Métropole et DOM inclus) et sont sans engagement vous permettant ainsi de résilier votre abonnement à tout moment et sans frais.

Cdiscount Mobile propose une offre limitée 20Go au prix de 1.99€/mois pendant 6 mois, avant de revenir au tarif mensuel de base, à savoir 9€. En plus de cette belle économie, l'opérateur vous offre 20Go en France, dont 2Go pour votre accès à Internet depuis l'Union européenne et les DOM.

Avec l'opérateur Prixtel, vous pouvez profiter du premier palier data du forfait Le petit au prix de4.99€/mois la première année d'abonnement, au lieu de 9.99€ ! Ainsi, vous profiterez de 20Go d'Internet en France, dont 10Go lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les DOM.

Forfait 20Go : Cdiscount Mobile ou Prixtel ?

Bien que ces offres mobiles sans engagement soient toutes deux attractives, quelques critères peuvent vous satisfaire plus que d'autres. Voici notre sélection :

Le prix : Les 6 premiers mois, l'offre de Cdiscount Mobile est plus attractive, mais sur une année, c'est Prixtel qui l'emporte ! En effet, au bout de 12 mois d'abonnement, Prixtel vous permet d'économiser 60€ contre 42.06€ avec le forfait de Cdiscount Mobile.

La data à l'étranger : Prixtel se montre plus avantageux ! En effet, il propose 10Go d'Internet pour votre connexion à l'étranger (UE et DOM) contre les 2Go de Cdiscount Mobile.

Les petits détails : C'est selon vos goûts ! Prixtel offre le choix de la couverture réseau entre Orange et SFR, un forfait neutre en CO2 et la possibilité de consommer plus de data chaque mois (jusqu'à 40Go). Cdiscount Mobile propose quant à lui d'ouvrir les communications et la connexion internet à la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.