La série des iPhone 13 aura certainement un châssis légèrement plus épais avec des capteurs plus proéminents

Alors que les iPhone 12 semblent remporter un vif succès, Apple prépare déjà la suite avec la série des iPhone 13 dont la présentation pourrait avoir lieu après la rentrée. Ils sont attendus avec un embonpoint et des capteurs légèrement plus proéminents.

Chaque semaine, une nouvelle rumeur se fait entendre au sujet des iPhone 13 qui se préparent tranquillement chez Apple. Après les prédictions sur l’écran ProMotion à 120 Hz et l’encoche plus petite que sur les précédents (et actuels) iPhone, la gamme des iPhone 13 serait sur le point de prendre un peu d’épaisseur si on en croit les derniers dires la concernant. En effet, le site MacRumors a pu se procurer des schémas de ce qui pourrait bien être un modèle d’iPhone 13.

iPhone 13 plus épais que les iPhone 12

MacRumors affirme que l’iPhone 13 mais aussi tous les autres modèles de la série auraient une épaisseur de 7,55 mm contre 7,4 mm actuellement pour les iPhone 12 qu’il s’agisse de la version mini, classique, Pro ou Pro Max et ce qui en font les mobiles les plus fins du marché. Cette épaisseur supplémentaire de 0,15 mm n’est finalement pas grand-chose et si elle est confirmée ne devrait pas beaucoup se voir à l’œil nu. Ce sera tout juste suffisant pour que l’étui que vous aviez acheté pour l’iPhone 12 ne sera plus compatible et qu’il faudra en changer pour accueillir l’iPhone 13.

Parallèlement, Apple serait aussi sur le point de modifier légèrement, là encore, les proéminences des capteurs des appareils photo situés dans le dos des iPhone 13 par rapport à ceux des iPhone 12 et plus particulièrement pour les versions Pro et Pro Max. Pour les iPhone 13 et iPhone 13 mini, l’encombrement serait identique aux iPhone 12 et iPhone 12 mini. Mais pour les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, il aurait un îlot de capteurs photo plus imposant : 36x37 mm. En outre, l’épaisseur serait aussi revue à la hausse notamment à cause de l’intégration d’un système de stabilisation.