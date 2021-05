Nouvelle puce Mediatek Dimensity 900 pour les smartphones de milieu de gamme, meilleure que le Snapdragon 768G ?

À côté de la bataille sur le marché des smartphones, les fondeurs se livrent également une guerre sans merci pour fournir les plus grandes marques pour leurs téléphones portables. Ainsi, Mediatek devrait livrer prochainement sa nouvelle puce Dimensity 900.

Après la présentation et le début des livraisons des processeurs Mediatek Dimensity 1200 et 1100 pensés pour les smartphones haut de gamme et délivrant de très belles performances, le fondeur taïwanais s’apprêterait à annoncer son Soc pour le milieu de gamme. Il pourrait s’appeler Dimensity 900. Il est prévu pour succéder au Dimensity 820.

Le Dimensity 900 plus performant que le Snapdragon 768G

Selon une rumeur en provenant de la Chine, le processeur Mediatek Dimensity 900 qui porte la référence MT6877 aurait surpassé le chipset Qualcomm Snapdragon 768G dans l’application de mesures de performances AnTuTu. Il aurait atteint un score de 480 000 alors que la puce du fondeur américain obtient un score de 440 000 dans les mêmes conditions de test. C’est aussi le score obtenu par le Dimensity 820 ce qui représente donc un gain d’environ 10% par rapport au Dimensity 900 qui améliore les performances globales. Ce score (et aussi implicitement ce gain) n’est pas non extraordinaire. En effet, il est battu par l’actuelle puce de milieu de gamme, le Snapdragon 780G qui a pu obtenir un score de 540 000, toujours sous AnTuTu.

Habituellement, les puces Mediatek portant 3 chiffres sont prévues pour des appareils plutôt abordables, au moins, par rapport à leur homologue sous Qualcomm et la logique devrait encore une fois être respectée. Reste à savoir quand le fondeur lèvera officiellement le voile sur ce Soc pour que nous puissions en connaître toutes les caractéristiques et les possibilités.