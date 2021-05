Asus dévoile officiellement les Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip avec une caméra pivotante

Comme prévu, le constructeur taïwanais Asus a officiellement levé le voile sur les nouveaux smartphones Zenfone 8 et Zenfone 8 Flip dont la particularité est de reprendre le mécanisme du précédent modèle, une triple caméra installée sur une partie pivotante passant de l’arrière à l’avant de l’appareil pour laisser toute sa place à l’écran. En voici tous les détails.

Asus avait annoncé une prise de parole pour le 12 mai et le rendez-vous a bien eu lieu malgré l’annulation pour l’Inde à cause de la situation actuelle dans le pays. Pour le « reste du monde », le fabricant a annoncé l’arrivée sur les différents marchés de deux nouveaux modèles, le Zenfone 8 et le Zenfone 8 Flip. Le premier se veut très compact alors que le second reprend la caméra pivotante de son prédécesseur, les deux profitant de caractéristiques techniques haut de gamme.

Zenfone 8, une forme classique mais musclée techniquement

Ainsi, le smartphone Asus Zenfone 8 est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 associée à 8 ou 16 Go de mémoire vive avec 128 ou 256 Go d’espace de stockage interne. Son écran mesure 5,9 pouces seulement sur une dalle OLED affichant une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. Il est animé par une batterie d’une capacité de 4000 mAh ce qui est assez faible par rapport à la concurrence mais supportant tout de même la charge à 30 Watts.



Le mobile est compatible 5G et Wi-Fi 6. Il propose un son stéréo depuis deux haut-parleurs installés de part et d’autre de l’écran. Notez une certification IP68 ce qui le rend totalement étanche à l’eau et à la poussière. Sa partie photo est assez classique avec deux capteurs dont une caméra principale de 64 mégapixels ouvrant f/1.7 et un objectif grand-angle de 12 mégapixels f/2.2. À l’avant, il y a un capteur de 12 mégapixels intégré au sein d’un poinçon en haut à gauche de l’écran.

Une caméra pivotante pour le Zenfone 8 Flip

Le nouveau smartphone Asus Zenfone 8 Flip reprend donc le principe de son prédécesseur et plus précisément des Zenfone 6 et Zenfone 7 Pro avec un mécanisme pivotant de l’arrière vers l’avant pour se prendre en selfie avec la proposition de capteurs normalement utilisés pour des photos classiques. Le module peut pivoter totalement ou se plier selon différents angles, en fonction des besoins de l’utilisateur. Il est ainsi équipé du même capteur principal et du même objectif grand-angle que le Zenfone 8 mais ajoute en plus un module téléobjectif de 8 mégapixels avec zoom optique 3x. L’écran n’a aucun poinçon ni encoche s’exprimant totalement sur 6,67 pouces en diagonale sur une dalle OLED HDR10+ avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. On peut compter sur une puce Snapdragon 888 avec 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. La batterie est plus imposante avec 5000 mAh et la charge 30 Watts.

Le nouveau smartphone Asus Zenfone 8 sera proposé à un prix de 699 € pour la configuration 8+128 Go, à 749 € pour avoir 8+256 Go ou 819 € pour 16+256 Go. Pendant la phase de précommande, Asus propose une remise de 100 € sur les tarifs précédents. L’Asus Zenfone 8 Flip est disponible pour 799 € avec 8+256 Go.