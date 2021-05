Forfaits avec le plein de data à maximum 10€ : les meilleures promotions du moment !

Les opérateurs NRJ Mobile, Free Mobile et Auchan Telecom proposent en ce moment de belles promotions sur leur forfait mobile avec le maximum de data à prix cadeau ! Découvrez dans cet article les meilleures offres promotionnelles sans engagement que nous avons sélectionnées pour vous.

NRJ Mobile : 150Go d'Internet pour 7.99€

Jusqu'au 20 mai prochain, l'opérateur NRJ Mobile propose une série limitée avec 150Go d'Internet en France à prix réduit la première année d'abonnement ! En effet, vous paierez ce forfait au prix de 7.99€ par mois pendant un an puis 22.99€, correspondant au tarif initial. Vous aurez ainsi économisé 180€ si vous restez avec NRJ Mobile durant 12 mois !

Ce forfait sans engagement Woot vous offre, au-delà des 150Go en France, 10Go dédiés à votre connexion internet au sein de l'Union européenne et des DOM. Sachez que cet usage sera décompté de votre enveloppe data globale. Vous bénéficierez également de l'illimité pour l'ensemble de vos communications aussi bien depuis la Métropole que depuis l'étranger (UE et DOM).

Free Mobile : 90Go pour 9.99€

Chez Free Mobile, vous pouvez profiter de sa nouvelle série Free 90Go au prix de 9.99€ par mois ! Cet abonnement est valable la première année de souscription et évoluera par la suite automatiquement vers le forfait Free 5G à 19.99€ par mois. Ce dernier vous offrira bien entendu davantage de garanties (plus grosse enveloppe data - voire illimitée -, une liste plus importante de pays pour les communications et la connexion internet).

Avec la série Free, disponible jusqu'au 18 mai inclus, vous pourrez apprécier 90Go d'Internet lorsque vous êtes en France, dont 10Go utilisables lors de vos séjours en Europe et dans les DOM. Depuis ces destinations ainsi qu'en France, vous pourrez communiquer comme bon vous semble grâce à l'illimité.

Auchan Telecom : 80Go pour 7.99€

L'opérateur Auchan Telecom propose, de son côté, une série limitée 80Go valable jusqu’au 20 mai prochain inclus. Celle-ci bénéficie d'une réduction mensuelle de 6€ sur le tarif initial de 13.99€ pendant 6 mois. Ainsi, vous pourrez obtenir ce forfait mobile pour la somme de 7.99€ par mois les 6 premiers moisd'abonnement et donc économiser 36€ !

Cette série limitée vous permet de disposer de 80Go d'Internet en France dont 8Go pour que vous restiez connecter lorsque vous vous déplacez à travers l'Union européenne et les DOM. Aussi, vos appels, SMS et MMS seront illimités depuis la Métropole, mais également depuis l'étranger (UE et DOM).