Le top 3 des forfaits à 5€ avec RED by SFR, Prixtel et Bouygues Telecom !

À la recherche d'un forfait mobile à petit prix ? Vous trouverez à coup sûr le forfait idéal parmi les offres promotionnelles des opérateurs RED by SFR, Prixtel et Bouygues Telecom ! Découvrez dans cet article notre top 3 des forfaits à 5€.

RED by SFR : le forfait RED 5Go à 5€

Avec RED by SFR, vous pourrez obtenir son forfait RED 5Go au prix de 5€ par mois si vous vous décidez avant le 17 mai prochain, minuit ! Avec cette offre promotionnelle, vous pourrez communiquer autant que vous le souhaitez en France comme à l'étranger (UE et DOM). Aussi, l'opérateur vous propose, en plus de vos 5Go d'Internet en France, une enveloppe data de 6Go pour vous connecter également depuis l'UE et les DOM !

Dans le détail, l'offre RED à 5€ c'est :

5Go d'Internet en France, 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Prixtel : le forfait Le petit, neutre en CO2, à partir de 4.99€

L'opérateur qui s'ajuste à votre consommation met à disposition jusqu'au 18 mai prochain son forfait Le petit à prix réduit la première année d'abonnement ! En effet, pour la somme de 4.99€ par mois (pendant 1 an, au lieu de 9.99€), vous pourrez profiter de 20Go d'Internet en France, dont 10Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM. Il vous sera également possible de bénéficier de l'illimité pour communiquer aussi bien depuis la Métropole que depuis ces dernières destinations.

Pour résumer, l'offre Le petit à 4.99€ par mois* c'est :

20Go* d'Internet en France, dont 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*Données correspondant au premier palier data du forfait Le petit

Bouygues Telecom : le forfait B&You 5Go à 4.99€

Bouygues Telecom propose également un forfait B&You avec 5Go d'Internet en France, mais aussi depuis l'Europe et les DOM, valable jusqu'au 19 mai inclus, pour la somme de 4.99€ par mois. L'opérateur vous permet avec ce forfait pas cher de découvrir Spotify Premium en vous offrant l'accès pendant deux mois, à titre gratuit ! Vous bénéficierez par ailleurs de l'illimité pour l'ensemble de vos appels, SMS et MMS partout en Europe.

Dans le détail, l'offre B&You à 4.99€ c'est :