Une version spéciale du Oppo Find X3 Pro : Mars Exploration Edition pour rendre hommage à la mission Tianwen-1

Vous ne savez peut-être pas, mais la Chine a réussi à poser sa première sonde spatiale sur Mars le 14 mai dernier. Pour rendre hommage au succès de cette mission, Oppo a décidé de commercialiser une édition spéciale de son smartphone haut de gamme, le Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition. En voici tous les détails.

Après un échec en 2011, finalement, la sonde chinoise Tianwen-1 a pu se poser sans encombre sur la planète rouge le 14 mai 2021. En hommage à la mission, le fabricant Oppo va proposer, pour le moment sur le marché chinois uniquement, le Find X3 Pro Mars Exploration Edition. Il s’agit d’une déclinaison du modèle actuellement proposé dans le commerce. Pour l’occasion, le Find X3 Pro revêt un habillage gris original venant compléter les coloris disponibles noir ou bleu pour la France. L’histoire est que le gris est inspiré de l’espace extra-atmosphérique avec un dos en verre antibuée et profitant d’une texture des matériaux de l’espace. Une inscription est gravée à l’arrière de l’appareil portant la mention : Mars 2021 Utopia Planitia correspondant au nom du site d’atterrissage de la sonde chinoise Tianwen-1 sur la planète rouge.

Des filtres et des thèmes en rapport avec Mars

En ce qui concerne l’intérieur de l’appareil, Oppo a intégré en plus trois filtres de couleurs « Martiennes » pour que les images prises de paysage terrien ressemblent à des photos réalisées sur Mars. En outre, le fabricant propose également un thème Mars personnalisé. Des fonds d’écran dynamiques reproduisent les levers et les couchers de soleil ainsi que les changements d’orientation de la lumière et de l’ombre sur la surface de la planète le matin, le midi, le soir et la nuit. Le Find X3 Pro Mars Exploration Edition est livré dans un emballage spécifique retraçant la mission vers Mars.

Et techniquement parlant ?

Sinon, le Find X3 Pro Mars Exploration Edition est techniquement identique à la version proposée actuellement avec 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage animés par la puce Qualcomm Snapdragon 888. Il dispose d’un écran AMOLED 10 bits 120 Hz adaptatif sur 6,67 pouces, une batterie de 4500 mAh supportant la charge à 65 Watts et sans fil à 30 Watts. Pour la partie photo, il s’appuie sur deux objectifs de 50 mégapixels avec un autre capteur de 13 mégapixels et un dernier qui fait fonction de microscope. Totalement étanche, le nouveau smartphone Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition est proposé à un prix équivalent à 895 € HT en Chine uniquement. Pas sûr que cette version ne soit disponible hors des frontières chinoises.