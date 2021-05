Fuite du design des futurs smartphones Google Pixel 6 et Google Pixel 6 Pro ?

Le géant américain Google devrait prochainement annoncer ses nouveaux smartphones. Une fuite suggère le design de ce qui pourrait bien être les futurs Pixel 6 et Pixel 6 Pro. En voici tous les détails.

La dernière gamme de smartphones de Google n’a pas été une franche réussite, mais la donne pourrait bien changer cette année avec l’arrivée de deux nouveaux modèles baptisés Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Ainsi, la firme renoue avec son passé et deux déclinaisons de son mobile alors que l’an passé, Google avait sorti les Pixel 4a 5G et Pixel 5.

Des informations à prendre avec les pincettes de rigueur

Les images du design du potentiel Pixel 6 et du Pixel 6 Pro proviennent d’un pronostiqueur qui a déjà vu juste, mais qui est aussi tombé à côté concernant certaines informations qu’il pensait véridiques. Selon Jon Prosser, donc, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro auraient un design qui change radicalement par rapport aux précédents modèles et propose, notamment à l’arrière, des lignes particulièrement originales. En effet, les capteurs photo au dos sont intégrés dans une sorte de grosse bosse recouverte par un verre noir et s’étirant sur toute la largeur de l’appareil. Sur le Pixel 6, il y aurait deux objectifs photo dont un pour les prises de vue en ultra grand-angle. Pour le Pixel 6 Pro, il y aurait 3 capteurs photo sans que l’on en connaisse les détails.

Plusieurs coloris possibles ?

Si on en croit les images publiées sur la toile par Jon Prosser, les smartphones pourraient disposer de deux teintes principales. Il y aurait des finitions blanc/noir/orange, champagne or/noir/or, champagne or/noir/orange avec soit un cadre noir, soit doré. La caméra frontale, jusqu’ici placée dans le coin supérieur gauche serait installée au centre, toujours en haut sur les Pixel 6 et Pixel 6 Pro. En outre, le lecteur d’empreinte passe de derrière sur les Pixel 4a 5G et Pixel 5 à une position sous l’écran pour une meilleure intégration. Parallèlement, il se murmure que les Pixel 6 et Pixel 6 Pro pourraient embarquer une puce UWB, comme les iPhone 12 et Samsung Galaxy S21 pour communiquer avec de futurs objets connectés lancés par le géant américain comme des traqueurs à l’image du récent AirTag d’Apple ou du SmartTag de Samsung.

Habituellement, Google annonce ses nouveaux smartphones vers le mois d’octobre et on s’attend à ce que le géant américain récidive cette année pour les Pixel 6.