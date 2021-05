Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est disponible à partir de 229 €, soit l’un des moins chers du marché 5G

Annoncé en même temps que les nouveaux smartphones Xiaomi Mi 11i et Mi 11 Ultra, le Redmi Note 10 5G est tout aussi intéressant que ces comparses. En effet, compatible 5G, il permet de proposer un accès au réseau très haut débit pour un prix particulièrement attractif. Il est disponible depuis hier en boutique et sur Internet. En voici tous les détails.

Début mai, Xiaomi annonçait ses nouveaux smartphones pour la France et plus particulièrement a pu présenter les Mi 11i et Mi 11 Ultra. Il a aussi été question d’une nouvelle déclinaison dans la famille des mobiles Redmi avec le Redmi Note 10 5G. Celui-ci veut démocratiser la 5G et permettre à tous de s’offrir un appareil compatible. En effet, il est disponible à un prix de seulement 229,90 € avec 64 Go de mémoire vive ou à 269,90 € si vous préférez disposer de 128 Go. Il vient donc se frotter au très récent realme 8 5G. Sachez ici que vous ne serez pas bloqué en termes de capacité de stockage puisque le Redmi Note 10 5G supporte l’insertion d’une carte mémoire au format micro SD.

Quels composants pour ce prix ?

Techniquement, le Xiaomi Redmi Note 10 5G s’appuie sur une puce Mediatek Dimensity 700 compatible 5G et gravée en 7 nm. Elle est donc associée à 4 ou 6 Go de mémoire vive. Il peut supporter deux cartes SIM ou une carte SIM et une carte mémoire. Son écran mesure 6,5 pouces sur une dalle LED avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz et une définition de 1080x2400 pixels. L’appareil est compatible NFC, Bluetooth et Wi-Fi 5. Il y a également un port infrarouge pour piloter une télévision ou un équipement audio, par exemple, comme sur tous les mobiles de la marque. Pour les photos, le Redmi Note 10 5G utilise une configuration sobre de 48+2+2 mégapixels au dos et un capteur de 8 mégapixels à l’avant pour se prendre en selfie. Enfin, comptez sur une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec une charge à 18 Watts.

Le nouveau smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G est décliné en gris, argent, bleu ou vert. Il est disponible à un prix de 229,90 € pour la version 64 Go de mémoire interne ou 269,90 € avec 128 Go. Jusqu’au 21 juin 2021, Xiaomi propose une offre de remboursement pour tout achat d’un produit éligible supplémentaire jusqu’à 30 €.