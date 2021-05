Les 5 forfaits mobiles RED by SFR à prix promo expirent ce soir à minuit !

Si vous n'avez pas encore craqué pour l'une des offres promotionnelles de l'opérateur RED by SFR, il vous reste encore quelques heures ! En effet, de 5Go à 130Go dès 5€ puis à prix réduit, c'est jusqu'à ce soir, 23h59 ! Venez les (re)découvrir dans cet article.

Les offres signées RED by SFR valables jusqu'à ce soir

L'opérateur a proposé depuis le 11 mai dernier ces forfaits RED à prix promotionnel offrant de 5Go à 130Go d'Internet en France, même après la première année d'abonnement ! Vous avez même la possibilité de choisir la 5G pour le forfait RED avec la plus grosse enveloppe data, et ce, à prix réduit. Sans engagement, vous pourrez résilier l'un ou l'autre de ces abonnements à tout moment et sans frais.

Quelle que soit l'offre RED que vous choisirez, vous pourrez apprécier l'illimité pour communiquer sans compter depuis l'Union européenne et les DOM, comme depuis la Métropole ! D'ailleurs, sachez que depuis cette dernière, vous pourrez appeler à votre convenance aussi bien vers les numéros métropolitains que vers ceux des DOM (hors Mayotte).

Forfaits RED : de 5Go à 130Go à prix promotionnel

Idéal pour les petits budgets ou les petites consommations, le forfait RED 5Go est à seulement 5€ par mois. Vous pourrez vous connecter à hauteur de 5Go en France, mais également jusqu'à 6Go lorsque vous voyagez à travers l'UE et les DOM.

Pour les internautes plus connectés, vous pouvez vous tourner vers le forfait RED 60Go au prix de 12€ par mois (au lieu de 15€) ou vers le forfait RED 100Go dont le tarif s'élève à 14€ chaque mois, au lieu de 20€ ! Le premier forfait vous permet de disposer de 60Go d'Internet en France et de 9Go à l'étranger* tandis que le second vous offre 100Go d'Internet en France et 12Go lors de vos séjours dans l'UE et les DOM.

Enfin, pour bénéficier du maximum de data, le forfait RED 130Go saura vous satisfaire ! Il coûte la somme de 19€ par mois, au lieu de 25€, avec la 4G. Pour l'obtenir avec la version 5G, vous devrez verser 5€ supplémentaires, à savoir 24€ par mois (au lieu de 30€). Quelle que soit la vitesse sélectionnée, vous disposerez de 15Go pour surfer sur le web depuis l'étranger*.

*UE et DOM