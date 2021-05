Bon Plan Fnac : le Xiaomi Poco X3 Pro en promo à moins de 200€

En ce moment, grâce à une remise immédiate, le prix du Xiaomi Poco X3 Pro est passé en dessous de 200€. Ce bon plan est proposé par Fnac mais il ne devrait pas rester disponible très longtemps. On vous explique tout de suite comment en profiter.

Le Xiaomi Poco X3 Pro à 199€ seulement chez Fnac

Le bon plan de ce lundi 17 mai est proposé par Fnac. Grâce à une remise immédiate de 50€, le prix du Xiaomi Poco X3 Pro passe de 249€ à 199€ seulement. Ce nouveau smartphone Xiaomi fait partie de notre classement des 3 smartphones récents au bon rapport qualité prix au côté du Samsung Galaxy A52 5g et de l’Oppo Find X3 Lite. Proposé à moins de 200€, le Poco X3 Pro offre donc la meilleure alternative aujourd’hui.

L’offre Fnac est proposée dans la limite des stocks disponibles. En choisissant Fnac pour acheter votre smartphone Xiaomi, vous profiterez de la livraison gratuite à domicile. Le marchand vous laisse la possibilité de payer en 3 ou 4 fois si vous le souhaitez.

Les caractéristiques du très performant Xiaomi Poco X3 Pro

Le Xiaomi Poco X3 Pro est un smartphone récent annoncé en mars 2021 offrant un rapport qualité prix défiant toute concurrence. Pour 200€ grâce à la promotion Fnac, vous ne trouverez pas meilleur que lui ! Le Poco X3 Pro est équipé d’un grand écran 6,67 pouces qui affiche en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et possède la certification HDR10.

Il est très performant et peut tout à fait être utilisé par les gamers car il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 860 épaulé par 6 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Il possède une batterie de 5160 mAh et est compatible avec la charge rapide 33W.

Côté photo, il est équipé de 4 capteurs à l’arrière dont un capteur grand-angle de 48 Mpx. A l’avant, vous trouverez un capteur de 20 Mpx idéal pour réaliser des selfies.