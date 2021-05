Nouveauté : l’Asus Zenfone 8 en précommande avec 100€ de remise chez Fnac

Le tout nouveau smartphone d’Asus, le Zenfone 8 a été présenté officiellement le 12 mai dernier. Il est désormais disponible en précommande chez Fnac. Pour fêter l’événement, Fnac propose ce smartphone haut de gamme avec une remise immédiate de 100€.

100€ de remise sur l’Asus Zenfone 8

C’est le bon moment pour précommander le tout nouveau Asus Zenfone 8 car son prix est en baisse chez Fnac. A peine disponible en précommande et déjà en promotion. Le bon plan proposé par Fnac fait passer le prix du Zenfone 8 de 699€ à 599€ seulement soit une remise immédiate de 100€. En le précommandant aujourd’hui, vous serez le premier à recevoir votre Zenfone 8 dès qu’il sera disponible c'est-à-dire le 31 mai prochain. Encore quelques jours à patienter pour avoir votre nouveau smartphone entre les mains.

Le modèle concerné par la promotion est le Zenfone 8 avec un espace de stockage de 128 Go et 8 Go de RAM. Sachez que la version 256 Go est aussi disponible en précommande au prix de 749€. Malheureusement, elle ne bénéficie pas de réduction pour le moment.

Zenfone 8 : un smartphone haut de gamme et puissant

Annoncé en même temps que le Zenfone 8 Flip, le Zenfone 8 présente de belles caractéristiques techniques pour un smartphone haut de gamme. De forme compacte, il est équipé d’un écran Oled de 5.9 pouces affichant une définition de 1080x2400 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz.

Ce smartphone Asus embarque une puce Snapdragon 888 de Qualcomm épaulée par 8 Go de RAM et un espace de stockage de 128 Go. Il est compatible avec le réseau 5G et le Wi-Fi 6. On apprécie également sa certification IP68 qui le rend étanche à l’eau et à la poussière.

Le Zenfone 8 est équipé de 2 capteurs photo à l’arrière avec une caméra principal de 64 Mpx et un grand-angle de 12 Mpx. A l’avant, vous retrouverez un capteur de 12 Mpx pour réaliser vos selfies. Il est doté d’une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide 30W.