Série Free 90Go à moins de 10€ : fin de la promotion Free Mobile ce soir !

C'est le dernier jour pour profiter de la série Free 90Go mise en avant par l'opérateur Free Mobile à 9.99€ par mois ! Nous vous détaillons cette offre promotionnelle, valable jusqu’à ce soir 23h59, dans cet article.

La Série Free 90Go en promotion

Le 7 mai dernier, l'opérateur Free Mobile avait lancé une nouvelle série Free avec 90Go d'Internet en France pour seulement 9.99€ par mois, la première année d'abonnement ! Cette offre promotionnelle prend fin ce soir à minuit et est réservée pour toute nouvelle souscription aux personnes qui n'ont pas été abonnées au forfait Free le moins précédant celle-ci (30 jours). Sans engagement, vous pourrez résilier votre contrat dès que vous le souhaitez et sans frais.

Au terme des 12 premiers mois d'abonnement, votre série Free évoluera automatiquement vers le forfait Free 5G au prix mensuel de 19,99€. Ce changement de forfait vous permettra de disposer davantage de data en France comme à l'étranger ainsi qu'une liste plus importante de pays pour vos communications et votre connexion internet.

Les garanties offertes par la série Free

La série Free 90Go à 9.99€ par mois pendant un an vous permet de profiter de l'illimité pour communiquer comme bon vous semble aussi bien depuis la France que depuis l'étranger*. En termes de connexion internet, vous disposerez de la Free WiFi en illimité en France en plus des 90Go. Vous bénéficierez également de 10Go lors de vos voyages à travers l'Europe et les DOM, dont l'usage sera décompté de votre enveloppe data globale.

Dans le détail, ce forfait pas cher c'est :

90Go d'Internet + Free WiFi illimité en France,

en France, 10Go utilisables depuis l'Europe et les DOM

utilisables depuis l'Europe et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS illimités vers la Métropole et les DOM et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*Europe et DOM