Vivo dévoile le smartphone Y72 5G et le X60 Pro pour la France

Après plusieurs mois de silence sur le marché français, la marque Vivo vient officiellement d’annoncer l’arrivée de deux nouveaux smartphones. Le Vivo Y72 5G est pensé pour démocratiser la 5G et proposer de très belles photos. Le Vivo X60 Pro avec des objectifs photo développés en collaboration avec Zeiss, un stabilisateur amélioré et qui vient se frotter aux OnePlus 9 Pro, Xiaomi Mi 11, iPhone 12 et Oppo Find X3 Neo, par exemple. En voici tous les détails.

La marque Vivo va étoffer son offre de smartphones en France avec l’arrivée à partir du 25 mai de deux nouveaux appareils, le Vivo Y72 5G et le Vivo X60 Pro. Tous les deux profitent des nouveaux développements réalisés par le constructeur et ses partenaires dont un de choix qui n’est autre que Zeiss, ayant déjà travaillé sur des précédents modèles de la marque.

Une belle configuration photo avec un stabilisateur amélioré

Le nouveau smartphone Vivo X60 Pro se veut être le fer de la lance du constructeur. Il met donc l’accent sur la partie photo notamment grâce à la collaboration de Zeiss. Ainsi, le mobile embarque un capteur principal de 48 mégapixels, un Sony IMX598 optimisé ouvrant à seulement f/1.48 pour capter un maximum de lumière lorsqu’on sait que le précédent X51 jusqu’à f/1.6, en téléphonie mobile. Il profite d’un stabilisateur ou gimball 2.0 qui apporte une stabilité sur 4 axes en mode stabilisé et jusqu’à 5 axes en mode ultra stabilisé notamment en prenant en compte l’axe de rotation Z. Plusieurs modes de prise de vue sont proposés. Le système utilise 6+1 lentilles avec un alignement optique afin d’assurer une netteté des plus optimales. Il y a également deux autres capteurs de 13 mégapixels chacun avec zoom optique 2x et fonction macro et grand-angle sur 120 degrés. Pour se prendre en selfie, le X60 Pro dispose d’un capteur de 32 mégapixels.

Et techniquement parlant ?

Le Vivo X60 Pro est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 870 associée à 12 Go de mémoire vive. À ce sujet, sachez que Vivo propose une technologie d’optimisation de la mémoire vive puisque si plus de 12 Go sont nécessaires, le système peut récupérer de la mémoire de stockage pour l’utiliser comme RAM, jusqu’à 3 Go ici ce qui permet au mobile d’avoir une « réserve supplémentaire » en cas de besoin. La capacité de stockage totale est de 256 Go au format UFS 3.1, à priori, sans possibilité d’étendre cette capacité avec une carte mémoire.

Le mobile embarque une batterie de 4200 mAh supportant la charge 33 Watts. Il est compatible 5G et Wi-Fi 6 mais aussi Bluetooth 5.1 et NFC. Il mesure 158,58x73,24x7,59 mm pour un poids de 177 grammes en version noir ou 7,69 mm d’épaisseur pour un poids de 179 grammes en coloris bleu. L’appareil est animé par Android 11 avec une surcouche logicielle FunTouchOS 11.1. Enfin, son écran mesure 6,56 pouces en diagonale avec deux côtés incurvés. Il profite d’une surface en verre que le constructeur annonce comme étant plus résistantes aux chutes et aux chocs que les précédents. La fréquence de rafraîchissement est de 120 Hz et de 240 Hz pour le taux d’échantillonnage du toucher, pratique pour les jeux. La surface d’affichage supporte le HDR10+ et propose une définition de 1080x2376 pixels.

Le nouveau smartphone Vivo X60 Pro sera disponible à partir du 25 mai pour un prix de 799 €.

Le Vivo Y72 5G pour de la 5G au milieu de gamme

Parallèlement à son modèle phare, Vivo a aussi annoncé l’arrivée sur le marché français du modèle Vivo Y72 5G. Celui-ci est un appareil de milieu de gamme qui veut offrir l’accès à la 5G mais aussi de belles performances en photo. Pour cela, il s’appuie sur une configuration raisonnable avec un capteur principal de 64 mégapixels, un capteur de 8 mégapixels pour le grand-angle et un dernier objectif de 2 mégapixels pour les prises de vue macro. Il embarque un stabilisateur électronique pour la vidéo et il est possible d’utiliser le capteur de 16 mégapixels installé à l’avant pour se prendre en selfie.

Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec charge à 18 Watts seulement. L’écran LCD mesure 6,58 pouces avec une définition de 1080x2408 pixels. Le Vivo Y72 5G utilise une puce Mediatek Dimensity 700 associée à 8 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage extensibles avec une carte mémoire micro SD. Le mobile mesure 163,95x75,3x8,5 mm pour un poids de 193 grammes. Il est animé par Android 11 avec une surcouche FunTouch OS 11.1 et décliné en noir ou brillant.

Le nouveau smartphone Vivo Y72 5G sera disponible à partir du 25 mai pour un prix de 319 €.