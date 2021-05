Sharp Aquos R6 en partenariat avec Leica pour le plus grand capteur photo sur un smartphone

La marque Sharp vient d’annoncer officiellement la sortie d’un nouveau smartphone pour le marché japonais, l’Aquos R6. Celui-ci a été développé en collaboration avec la célèbre marque Leica jusqu’ici partenaire exclusif de Huawei pour les mobiles et il embarque le plus grand capteur photo installé sur un téléphone portable. En voici tous les détails.

Jusqu’ici la marque Leica était en partenariat exclusif avec le géant chinois Huawei afin de développer les matériaux et fonctionnalités photo des smartphones du fabricant, mais il semble qu’un nouveau partenaire ait été trouvé dans ce domaine : Sharp. En effet, la société japonaise vient d’annoncer la sortie commerciale d’un nouveau modèle de téléphone portable : l’Aquos R6. Celui-ci présente la particularité d’embarquer ce qui est actuellement le plus grand capteur photo pour un smartphone. Il s’agit d’un module de 20 mégapixels de 1 pouce dont les caractéristiques techniques sont similaires à celles que l’on trouve pour les appareils photo numériques compacts haut de gamme Sony RX100, par exemple. Après un aussi grand capteur installé sur le téléphone portable Panasonic CM1 sous Android en 2014, un mobile pas vraiment pour le grand public, l’Aquos R6 passe devant le Mi 11 Ultra avec ses capteurs de 1/1,12 pouce. L’objectif est unique et ouvre à f/1.9 avec une focale équivalente à 19 mm. Il y a un zoom numérique si on veut capturer ce qui se passe plus loin. Un capteur ToF est également intégré ainsi qu’un flash.

Quelles autres spécifications techniques ?

L’une des autres caractéristiques du Sharp Aquos R6 est son écran qui s’appuie sur une dalle AMOLED embarquant la technologie Pro IGZO OLED développée par le fabricant, Sharp ayant une très grande maîtrise des écrans. La surface d’affichage mesure 6,6 pouces pour une définition de 1260x2730 pixels, mais surtout une fréquence de rafraîchissement pouvant atteindre 240 Hz, soit le double des meilleurs smartphones du moment. Ce taux est variable et adaptatif selon les applications utilisées sur le mobile. Sharp annonce une luminosité maximale de 2000 cd/m² ce qui est très lumineux, bien plus que tous les téléphones portables disponibles. Sinon, il est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 12 Go de mémoire vive et 128 Go d’espace de stockage. Il est équipé d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh. Le fabricant n’a pas annoncé de prix pour le moment. Il sera disponible courant juin au Japon.