Bon plan NRJ Mobile : le forfait mobile 3Go à 3.99€/mois et pas seulement la première année

À la recherche d'un forfait mobile à petit prix ? Vous allez apprécier la nouvelle promotion de l'opérateur NRJ Mobile qui vous permet de profiter de son forfait 3Go à prix réduit, même après la première année d'abonnement ! Découvrez cette offre dans cet article.

NRJ Mobile et son forfait Woot 3Go

L'opérateur NRJ Mobile vous propose jusqu'au 26 mai inclus de profiter de sa série limitée Woot avec 3Go d'Internet pour la modique somme de 3.99€ par mois, au lieu de 10.99€, même après la première année d'abonnement. Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 84€ chaque année grâce à cette promotion valable encore pendant une semaine !

Cette offre promotionnelle est réservée à toute nouvelle souscription et sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement mobile à tout moment et sans frais.

Les garanties du forfait Woot 3Go

Avec ce forfait pas cher de l'opérateur NRJ Mobile, vous pourrez disposer de 3Go d'Internet en France, dont 1Go pour vous connecter lorsque vous voyagez à travers l'Union européenne et les départements d'outre-mer. Aussi, depuis toutes ces destinations, vous pourrez bénéficier de l'illimité pour l'ensemble de vos communications.

Notez que vos appels, SMS et MMS vers les pays de l'UE et les DOM seront comptabilisés en hors-forfait avec la série limitée 3Go. De plus, l'utilisation de votre data et de l'illimité à l'étranger est valable uniquement dans le cadre de voyages occasionnels.

Pour résumer, l'offre de NRJ Mobile à 3.99€/mois sans condition de durée, c'est :