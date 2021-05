Nouveauté : le Xiaomi Redmi Note 10s est disponible, où l’acheter et à quel prix ?

Annoncé en mars dernier, en même temps que le reste de la série Redmi Note 10, le Xiaomi Redmi Note 10s est enfin disponible. Vous pouvez dès aujourd’hui l’acheter. On va vous dire où vous pouvez trouver ce tout nouveau smartphone Xiaomi et à quel prix.

Xiaomi Redmi Note 10s : où l’acheter et à quel prix ?

Le Xiaomi Redmi Note 10s fait partie de la famille des Redmi Note 10 au côté des Xiaomi Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro et Redmi Note 10 5G. Ce tout nouveau smartphone Xiaomi est disponible en boutique depuis quelques heures seulement. Le modèle avec 6Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go est proposé à partir de 199€. Il existe en blanc minéral, bleu océan ou encore gris Onyx. Pour le moment, vous le trouverez principalement chez l’opérateur RED by SFR.

Soyez rassurés, chez RED vous pouvez acheter votre smartphone Xiaomi à moins de 200€ seul, sans avoir besoin de souscrire à un forfait. Votre mobile sera également débloqué. Vous pourrez donc l’utiliser avec votre opérateur actuel même si ce n’est pas RED by SFR.

Le Xiaomi Redmi Note 10s 128Go à partir de 249€ chez Darty

Si vous avez besoin d’un smartphone avec un espace de stockage plus important, la version 128Go du Xiaomi Redmi Note 10s est faite pour vous ! Ce modèle est doté d’une mémoire vive plus importante également de 8 Go. Il sera donc un peu plus performant. Chez Darty, vous le trouverez en bleu, blanc ou gris pour un prix de 249€. La livraison est à domicile est offerte et le retrait en magasin est également possible.

La fiche technique et les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 10s

Ce tout nouveau smartphone Xiaomi pourra certainement rejoindre prochainement notre classement des meilleurs smartphones à moins de 200€. Le constructeur est réputé pour proposer des smartphones peu chers mais offrant des performances remarquables. Le Redmi Note 10s ne déroge donc pas à la règle. Il est équipé d’un écran Amoled de 6.43 pouces affichant en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Le Redmi Note 10s embarque un processeur MediaTek Helio G95 qui est associé à 6 Go ou 8 Go de RAM et un espace de stockage de 64Go ou 128Go. A vous de choisir la configuration qui correspond le mieux à vos besoins. Il est alimenté par une batterie puissante de 5000 mAh.

C’est son appareil photo qui le différencie du Xiaomi Redmi Note 10. En effet, le Redmi Note 10s est aussi équipé de 4 capteurs mais avec un capteur principal de 64 Mpx et non pas 48 mpx. Pour les selfies, un capteur de 13 Mpx est situé à l’avant du téléphone.