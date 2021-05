Google rend publique la première version d’Android 12, voici les principales nouveautés

Le géant américain a tenu sa conférence Google I/O et a pu présenter la première version bêta de la mise à jour pour Android 12. En voici les principales nouveautés.

Après plusieurs aperçus réservés aux développeurs, Google a annoncé la mise à disposition de la version bêta publique d’Android 12, en téléchargement. Celle-ci arrive avec une refonte majeure de l’interface du système d’exploitation pour smartphones. En effet, l’entreprise a repensé presque tous les éléments graphiques d’Android pour les rendre plus personnalisables ce que permettent certaines surcouches logicielles développées par le constructeur. Ainsi, lorsqu’on change un fond d’écran, c’est presque tous les éléments du système qui embrassent les couleurs dominantes pour mieux correspondre et permettre une meilleure harmonie visuelle. Certaines animations ont aussi été repensées pour être plus agréables à visionner. Les menus des paramètres rapides ont également été revus afin d’y intégrer les options relatives aux services Google Pay et Home.

Encore plus sécurité et de confidentialité

En outre, Google a aussi mis un accent tout particulier sur la sécurité et la confidentialité. Ainsi, la mise à jour comprend un nouveau tableau de bord qui propose une chronologie des données auxquelles les applications installées sur le téléphone portable ont eu accès. Il est alors possible de révoquer certaines autorisations, le cas échéant. À l’image d’iOS 14, il est possible de voir de petites notifications symbolisant l’utilisation de la caméra frontale ou du microphone par l’application en cours d’utilisation permettant ainsi de savoir quels sont les périphériques utilisés par le programme. Il est possible de couper les accès à l’un, à l’autre ou au deux depuis le menu des paramètres rapides. Pour les services de localisation, Google permet d’obtenir une localisation approximative, afin de limiter la précision. Et le géant américain de préciser que d’autres nouveautés seront présentées plus tard dans l’année à mesure de la disponibilité de la version définitive d’Android 12.

Google affirme qu’avec cette nouvelle version de son système, le téléphone portable serait plus efficace, plus réactif, plus rapide et gèrerait mieux la consommation de la batterie notamment grâce à une utilisation optimisée du processeur. Les smartphones Google Pixel (les plus récents) seront les premiers à recevoir la version Android 12. Toutefois, il est possible de tester la version bêta sur certains appareils des marques TCL, Asus, OnePlus, Oppo, Nokia et Xiaomi, par exemple.