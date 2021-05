Fin des forfaits mobiles en promotion dès 1.99€ chez Auchan Telecom et Cdiscount Mobile !

Si vous n'avez pas encore jeté votre dévolu sur l'une des offres promotionnelles des opérateurs Auchan Telecom et Cdiscount Mobile, il est encore temps ! À partir de 1.99€, de 20Go à 80Go d'Internet, ces forfaits sans engagement et à prix réduit sont disponibles jusqu'à demain soir. Nous vous les présentons dans cet article.

Auchan Telecom et ses séries limitées 30Go et 80Go

L'opérateur Auchan Telecom met à disposition deux séries limitées à prix réduit les 6 premiers mois d'abonnement jusqu'à demain, 23h59 ! L'une et l'autre de ces séries vous permettent de profiter de l'illimitépour l'ensemble de vos communications, que vous soyez en Métropole ou au sein de l'Union européenne (DOM inclus).

Pour apprécier 30Go d'Internet en France, dont 3Go à l'étranger*, vous pouvez opter pour le forfait 30Go à 2.99€ par mois pendant 6 mois. Au-delà, ce même forfait coûtera de nouveau son tarif mensuel initial à savoir 12€.

Pour bénéficier davantage de data, vous pouvez choisir la série limitée 80Go, également en réduction pendant 6 mois, au prix de 7.99€ par mois (puis 13.99€). Vous pourrez ainsi vous connecter à hauteur de 80Go en France et utiliser les 8Go inclus dans votre enveloppe globale lors de vos séjours à l'étranger*.

Cdiscount Mobile et ses offres limitées 20Go et 50Go

Cdiscount mobile de son côté propose deux offres limitées avec 20Go et 50Go d'Internet à des tarifs préférentiels également jusqu'à demain soir. Ces deux forfaits pas chers vous permettent de communiquer comme bon vous semble depuis la Métropole, les DOM et l'Union européenne*.

L'offre limitée 20Go est au prix de 1.99€ par mois pendant 6 mois avant de retrouver son tarif mensuel initial de 9€ ! Vous pourrez utiliser 20Go pour votre connexion internet en France et 2Go lorsque vous vous déplacez à l'étranger*.

L'offre limitée 50Go, quant à elle, coûte la somme de 10€ par mois, et ce, même après la première année d'abonnement ! À ce tarif, vous profiterez de 50Go d'Internet en France et de 5Go pour rester connecté depuis l'UE* et les DOM.

*UE, DOM, Norvège, Liechtenstein, Islande