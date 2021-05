Fin des promos NRJ Mobile : le forfait illimité 150Go à 7.99€ et l'offre

C'est le dernier jour pour profiter des promotions mises en avant par l'opérateur NRJ Mobile sur son forfait 150Go et son offre "iPhone 8 reconditionné offert + forfait 100Go" ! Venez les (re)découvrir dans cet article.

Le forfait 150Go à prix mini

Avec l'opérateur NRJ Mobile, vous pouvez encore profiter jusqu'à ce soir d'un forfait sans engagement avec 150Go d'Internet en France pour seulement 7.99€ par mois la première année de votre abonnement ! Au terme des 12 mois, vous paierez le tarif initial, soit 22.99€ chaque mois et aurez économisé 180€ !

Le forfait Woot 150Go vous offre l'illimité pour communiquer sans compter depuis la Métropole, l'UE et les DOM et 10Go d'Internet lorsque vous voyagez à travers ces deux dernières destinations. Notez que cet usage sera décompté de votre enveloppe data globale de 150Go.

Bon à savoir, NRJ Mobile propose une autre promotion jusqu'au 26 mai inclus pour les petits consommateurs d'Internet. Il s'agit d'un forfait illimité avec 3Go à seulement 3.99€ par mois même après un an.

L'iPhone 8 reconditionné offert avec le forfait 100Go

NRJ Mobile va faire des heureux avec son offre vous permettant d'acquérir gratuitement un iPhone 8 reconditionné pour toute souscription au forfait 100Go. Le prix de cette offre s'élève à 14.99€ par mois et vous engage pour une durée minimale de 24 mois.

L'iPhone 8 est reconditionné en excellent état, de coloris gris sidéral, et doté d'un écran Rétina HD de 4,7 pouces. Vous pourrez stocker vos documents et vos médias en toute sécurité avec sa capacité de mémoire de 64Go et apprécier son capteur d'appareil photo de 12 Mpx. En bonus, votre smartphone reconditionné bénéficie d'une garantie d'une année et est compatible avec tous les opérateurs.

Le forfait associé à cette offre est le forfait 100Go qui vous offre 100Go d'Internet en France et 10Go lorsque vous vous déplacez à travers l'UE et les DOM. Depuis ces destinations comme depuis la Métropole, vous pourrez communiquer autant que vous le souhaitez grâce à l'illimité.