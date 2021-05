Le Poco M3 Pro 5G disponible à partir de seulement 159 € bouscule le marché

La marque Poco est reconnue pour changer la donne en matière de nouvelles technologies abordables, mais proposant tout de même des composants véloces. C’est exactement ce que propose le nouveau smartphone Poco M3 Pro 5G qui est disponible à partir de 159 € seulement pour les premiers acheteurs, ensuite, il passe à 179 €, soit le téléphone portable 5G le moins cher du marché.

Lorsqu’un smartphone de la marque Poco sort, il n’est pas rare qu’il bouscule sérieusement le marché, car le leitmotiv du fabricant est de proposer le meilleur de la technologie au meilleur prix. Avec le Poco M3 Pro, on peut dire qu’il réussit parfaitement son coup. En effet, il s’agit du téléphone portable compatible 5G le moins cher du marché et d’assez loin, de surcroît. Les autres prétendants sont le Xiaomi Redmi Note 10 5G et le realme 8 5G.

Techniquement parlant

Techniquement, le smartphone Poco M3 Pro est équipé d’une puce Mediatek Dimensity 700 avec 4 ou 6 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d’espace de stockage. Il est donc compatible 5G et permet de profiter des hauts débits en situation de mobilité. Il s’appuie sur un écran LCD de 6,5 pouces Full HD+ avec une fréquence de rafraîchissement adaptative de 90 Hz. Le mobile dispose de deux capteurs de luminosité ambiante, comme le Xiaomi Mi 11 pour mieux adapter le rétro éclairage de l’écran. Le tout est animé par une batterie d’une capacité de 5000 mAh supportant la charge 18 Watts. Un chargeur 22,5 Watts est livré avec l’appareil. Il y a une prise jack et le mobile est compatible NFC, le rendant apte à réaliser des paiements sans contact.

Une configuration photo identique à celle du Poco M3

Pour la partie photo, le Poco M3 Pro dispose d’un capteur principal de 48 mégapixels et deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun, comme le Poco M3. Plusieurs modes de prises de vue sont disponibles afin de s’adapter au mieux aux différentes conditions et sujets. Enfin, notez la présence d’un émetteur infrarouge pour en faire une télécommande, comme sur tous les smartphones Xiaomi. Le mobile est décliné en noir, bleu ou jaune.

Le smartphone Poco M3 Pro sera disponible à partir du 20 mai sur le site po.co puis au mois de juin dans la plupart des enseignes. La version 4+64 Go est annoncée à 179 € ou à 159 € pour les premiers acheteurs (à partir du 22 mai à minuit pendant 48 heures). La version 6+128 Go est annoncée à 199 € ou à 179 € pour les premiers acheteurs (mêmes conditions).