Comparatif et différences entre les Poco M3 et Poco M3 Pro

Aujourd’hui, les fabricants de smartphones proposent des déclinaisons de leurs appareils pour séduire un public aussi large que possible. Mais entre les Poco M3 et Poco M3 Pro, quelles sont réellement les différences ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de vous faire votre opinion pour savoir si vous préférez l’un ou l’autre.

Esthétiquement, les deux mobiles sont assez proches avec un dos en plastique texturé et décliné en jaune, bleu ou noir pour le Poco M3 et un revêtement avec un effet mat pour la version M3 Pro dans les mêmes coloris.

Techniquement, le Poco M3 dispose d’une puce Qualcomm Snapdragon 662 avec 4 Go de mémoire vive et 64 ou 128 Go d’espace de stockage. De son côté, le Poco M3 Pro est équipé d’un processeur Mediatek Dimensity 700, gravé en 7 nm plus puissant avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de mémoire interne. Le format de la mémoire est UFS 2.2 sur le M3 Pro et UFS 2.1 sur le M3 prometteur de meilleures performances tant en écriture qu’en lecture de données.

L’écran du Poco M3 s’appuie sur une dalle LCD sur 6,5 pouces, comme le Poco M3 Pro mais avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz alors qu’elle est de 60 Hz pour le M3, permettant des défilements beaucoup plus fluides. Le tout est alimenté par une batterie d’une très grande capacité sur le M3, soit 6000 mAh avec charge à 18 Watts, comme sur le M3 Pro mais pour remplir 5000 mAh.

Les deux smartphones disposent de la même configuration photo qui est aussi partagée avec le récent Xiaomi Redmi Note 10 5G. Il y a donc un module principal de 48 mégapixels associé à deux autres capteurs de 2 mégapixels chacun. Un capteur de 8 mégapixels est intégré au niveau du poinçon sur l’écran, en haut, au centre. Difficile de louper le bloc optique à l’arrière de l’un ou de l’autre. Le Poco M3 Pro est compatible 5G ce qui n’est pas le cas du Poco M3.



Tous les deux disposent d’un émetteur infrarouge pour en faire des télécommandes universelles ainsi qu’un lecteur d’empreinte digitale sur le bouton d’alimentation.