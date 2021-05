Deux smartphones 5G pas chers : Xiaomi Redmi Note 10 5G contre realme 8 5G

La bataille des smartphones compatibles 5G les moins chers a commencé. Les premiers sont les Xiaomi Redmi Note 10 5G et realme 8 5G. Mais que valent-ils ? Comment choisir le meilleur ? Voici quelques éléments croisés qui devraient vous permettre de faire un choix aussi éclairé que possible.

Le smartphone Xiaomi Redmi Note 10 5G est proposé en vert, bleu ou gris clair. De son côté, le realme 8 5G est disponible en noir ou en bleu clair. C’est lui le plus léger avec 185 grammes contre 190 grammes sur la balance pour le Redmi Note 10 5G. Le mobile realme est également un peu plus grand que celui de Xiaomi en hauteur, mais il est plus fin : 8,5 mm contre 8,92 mm pour le realme 8 5G. Tous les deux disposent d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh avec support d’une charge maximale à 18 Watts.

Des caractéristiques techniques très similaires

Le reste des fiches techniques des deux appareils est très similaire. En effet, ils profitent tous les deux d’une puce Mediatek Dimensity 700 avec 4 ou 6 Go de mémoire vive. Ils disposent de 64 ou 128 Go d’espace de stockage avec, pour le Xiaomi, l’impossibilité d’aller plus loin alors que le realme 8 5G supporte une carte mémoire. Le Redmi Note 10 5G a un émetteur infrarouge, absent sur le realme 8 5G, qui lui permet d’être utilisé comme une télécommande universelle. Leur écran est identique avec une diagonale de 6,5 pouces sur une dalle LCD à 90 Hz non HDR affichant une définition de 1080x2400 pixels. Les deux sont donc compatibles 5G et propose aussi du Wi-Fi et du Bluetooth 5.1. Ils sont aussi NFC et offre un port audio jack 3,5 mm pour brancher un casque.

La configuration photo des Redmi Note 10 5G et realme 8 5G est similaire également avec un module principal de 48 mégapixels. Il est accompagné de deux capteurs de 2 mégapixels chacun dont l’un est dédié aux prises de vue macro et l’autre aux calculs de profondeur de champ sur le Redmi Note 10 5G. Sur le realme 8 5G, il y a aussi deux autres capteurs de 2 mégapixels avec un pour les photos macro et l’autre pour faire du noir et blanc afin d’optimiser les détails. Le realme 8 5G embarque un objectif de 16 mégapixels à l’avant contre un 8 mégapixels sur le Redmi Note 10 5G.

Tous les deux disposent d’un lecteur d’empreinte digitale sur le côté et peuvent être déverrouillés grâce à la reconnaissance faciale.