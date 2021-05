French Days 2021 : le bon moment pour changer de smartphone ?

Pour la quatrième année consécutive, le marché français sera à la fête pendant quelques jours à l’occasion des French Days. Décalée à cause de la pandémie du Coronavirus, cette opération commerciale qui se déroule aussi bien dans les magasins physiques que sur les plateformes de commerce en ligne, se tiendra effectivement dans quelques jours. Pour les amateurs de produits hi-tech, ainsi que pour tous les férus de bons plans, ce sera donc l’occasion de profiter de grosses remises pour changer son smartphone ou pour faire un gros cadeau à prix mini.

Quelles sont les dates des French Days 2021 ?

Cette année, les French Days du printemps démarreront dès le jeudi 27 mai à 7h et prendront fin le 2 juin 2021 à 7h. Comme chaque année depuis 2018, l’opération connaîtra sûrement la participation de nombreuses enseignes présentes physiquement sur le territoire national, mais aussi celle de toutes les grandes enseignes du e-commerce. Avec le contexte particulier de ces derniers mois en rapport avec la crise du Coronavirus, on s’attend à une véritable avalanche de promos et de bons plans sur de très nombreux produits.

Acheter son smartphone pendant les French Days, une bonne affaire ?

Comme à l’occasion du Black Friday, nombreux sont les férus de produits high-tech qui se donnent rendez-vous lors des French Days en espérant dénicher de super bons plans. Chose tout à fait logique quand on sait que les grandes enseignes en ligne spécialisées participent à cette opération, avec une multitude d’offres spéciales à la clé.

C’est donc notamment le moment idéal pour s’offrir l’un des tout derniers smartphones à prix cassé. Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi, Asus… De nombreux modèles de toutes les grandes marques seront en effet disponibles à des tarifs exceptionnels. Vous pourrez également profiter des offres particulièrement avantageuses portées par les opérateurs Télécom nationaux comme Orange, SFR ou encore Bouygues Telecom pour faire encore plus d’économie en associant votre nouvel achat à un forfait mobile en promo.

Les French Days toute l’année sur Back Market

Les French Days 2021 s’annoncent donc particulièrement intéressants et riches en bonnes affaires. Toutefois, cette opération ne dure que 6 jours et de nombreuses offres ne seront disponibles qu’en séries limitées, ventes flash et autres promos éphémères.

Alors si vous n’avez pas envie d’attendre cette période de « grande affluence » et de frénésie commerciale, rendez-vous sur Back Market dès que vous avez envie de faire une vraie bonne affaire pour l’achat d’un smartphone ou de n’importe quel autre appareil électronique. Sur la place de marché numéro 1 en objets reconditionnés, vous avez en effet la possibilité de vous offrir les dernières nouveautés comme l’iPhone 11 Pro ou le Samsung Galaxy S10 à des prix de 30 % à 70 % moins cher que ceux du neuf, et cela, toute l’année.

Tous les appareils vendus sur le site sont garantis au moins 1 an et vous bénéficiez d’une période de rétractation de 30 jours. Mieux, Back Market vous offre la possibilité de régler votre commande en une ou plusieurs fois (jusqu’à 4 fois) par carte bancaire ou par Paypal, et assure gratuitement la livraison, sous 48 heures dans toute la France métropolitaine !

Une bonne nouvelle pour tous ceux qui souhaitent faire livrer un cadeau à temps pour la fête des mères…