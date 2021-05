Alerte Promo : Xiaomi Poco M3 à moins de 110€ en ce moment

Avec l’annonce de l’arrivée prochaine du Poco M3 Pro 5G, le prix du Xiaomi Poco M3 classique est en baisse. Grâce à une offre de remboursement, il est proposé à moins de 110€ en ce moment chez Cdiscount et Electro Dépôt. Si vous êtes à la recherche d’un smartphone vraiment pas cher, ce bon plan est fait pour vous !

Le Xiaomi Poco M3 en promo à moins de 110€

En attendant l’arrivée du Xiaomi Poco M3 Pro 5G qui devrait être disponible en boutique en juin prochain, profitez de ce bon plan pour vous offrir un smartphone Xiaomi pour moins de 110€. Il pourrait presque rejoindre le classement des meilleurs smartphones Xiaomi à moins de 100€. Le Xiaomi Poco M3 est en promotion actuellement chez Cdiscount et chez Electro Dépôt. Son prix est donc en baisse. Il est passé de 185€ à 139.90€. Mais à cette promotion s'ajoute une offre de remboursement proposée directement par Xiaomi. Jusqu’au 24 mai prochain, 30€ vous seront remboursés pour tout achat d’un Xiaomi Poco M3. Ainsi, achetez-le pour 109.90€ seulement !

Pour profiter de l’offre de remboursement, rien de plus simple. Remplissez le bulletin de participation que vous trouverez sur les sites internet de Cdiscount ou Electro Dépôt, renseignez les informations demandées et renvoyez-le à l’adresse indiquée. Votre remboursement sera directement crédité sur votre compte bancaire.

Les caractéristiques techniques du Xiaomi Poco M3

Proposé depuis le 15 décembre 2020, le Xiaomi Poco M3 est encore très récent et profite des dernières technologies. Proposé à partir de 160€ lors de sa sortie, son prix à déjà fortement chuté depuis. Il fait parti des téléphones d’entrée de gamme et répond parfaitement aux attentes des petits budgets.

Il est équipé d’un écran LCD de 6.53 pouces affichant en Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Il est doté de trois capteurs photo dont un capteur principal de 48 Mpx, un capteur de profondeur de 2 Mp et un macro de 2 Mpx. A l’avant, retrouvez un capteur de 8 Mpx pour réaliser vos selfies.

Le Poco M3 embarque une puce Snapdragon 662 de chez Qualcomm associée à une mémoire vive de 4 Go de RAM et un espace de stockage de 64 Go en ce qui concerne le modèle proposé dans la promotion. Sachez que la version ave 128Go d’espace de stockage et une RAM de 6 Go bénéficie également de l’offre de remboursement de 30€. Il impressionne surtout pas sa batterie puissante de 6000 mAh.