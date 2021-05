Offre exceptionnelle : un forfait mobile 20Go à 4.99€ sur Orange ou SFR

L’opérateur Prixtel propose des forfaits mobiles flexibles qui s'ajustent à votre consommation, en plus d'être neutres en CO2. Il met en avant jusqu'au 25 mai prochain son forfait Le petit à prix réduit pendant 1 an ! Son offre promotionnelle est sans engagement, découvrez-la dans cet article.

Forfait Le petit : à prix réduit sur Orange ou SFR et neutre en CO2

Si vous avez envie de vous mettre au vert, même avec votre forfait mobile, c'est possible avec l'opérateur Prixtel ! En effet, ce dernier s'est lancé depuis quelques temps déjà dans une démarche écologique visant à compenser les émissions de CO2 causées par l'utilisation des forfaits téléphoniques par la plantation de milliers d'arbres sur le territoire national. En vous engageant avec Prixtel, vous contribuez ainsi à la reforestation de notre hexagone !

De plus, l'opérateur vous permet de choisir le réseau qui couvre le mieux votre lieu d'habitation entre Orange et SFR pour que vous puissiez utiliser votre forfait Le petit de façon optimale. Sans engagement, vous aurez la possibilité de résilier votre abonnement à tout moment et sans aucuns frais à prévoir.

Concernant le tarif du forfait Le petit, il bénéficie jusqu'au 25 mai d'une réduction de 5€ par mois au cours de la première année de souscription sur chacun de ses paliers data. Ainsi, si vous souhaitez bénéficier de 20Go, vous devrez vous acquitter de la somme de 4.99€ par mois pendant 1 an au lieu de 9,99€. Si vos besoins sont plus importants, alors vous pouvez consommer jusqu'à 30Go, cela vous coûtera 3€ de plus chaque mois (la première année) et enfin si vous souhaitez atteindre le plafond du forfait Le petit, soit 40Go, cela vous coûtera 9.99€ par mois (au lieu de 14.99€).

Ce que vous offre le forfait Le petit

Le forfait Le petit vous permet de disposer de 40Go d'Internet lorsque vous êtes en France ainsi que de 10Go utilisables lors de vos séjours à travers l'Union européenne et les DOM. L'usage de votre data depuis ces dernières destinations sera décompté de votre enveloppe globale, quel que soit le palier data du mois. Par ailleurs, avec ce forfait pas cher, vous pourrez communiquer autant que vous le souhaitez grâce à l'illimité, que vous soyez en France, au sein de l'Union européenne ou dans les DOM !

Pour résumer, le forfait Le petit c’est :

Réseau Orange ou SFR

Jusqu’à 20Go : 4.99€/mois pendant 1 an puis 9.99€

pendant 1 an puis 9.99€ De 20Go à 30Go : 7.99€/mois pendant 1 an puis 12.99€

pendant 1 an puis 12.99€ De 30Go à 40Go : 9.99€/mois pendant 1 an puis 14.99€

pendant 1 an puis 14.99€ 10Go d’Internet utilisables depuis l’UE et les DOM

d’Internet utilisables depuis l’UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l’UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Pour celles et ceux qui souhaiteraient profiter davantage de data, il existe également deux forfaits neutres en CO2 proposés par l'opérateur : le forfait Le grand (jusqu'à 80Go) et Le géant (jusqu'à 200Go, avec la 5G). Ceux-ci sont aussi sans engagement et à prix réduit jusqu'au 25 mai !