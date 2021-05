Le ZTE Axon 30 Ultra débarque en Europe à partir du 27 mai

Mi-avril, la marque ZTE annonçait la sortie du nouveau smartphone très haut de gamme, ZTE Axon 30 Ultra pour le marché chinois. La bonne nouvelle est qu’il sera aussi commercialisé en Europe dès le 27 mai prochain. Il vient directement concurrencer les ténors dont le Xiaomi Mi 11 Ultra, Oppo Find X3 Pro ou le Samsung Galaxy S21 Ultra avec un prix beaucoup plus abordable : 749 €… En voici tous les détails.

Il y a un peu plus d’un mois maintenant, ZTE lançait en Chine le nouveau smartphone très haut de gamme, Axon 30 Ultra. Embarquant ce qui se fait de mieux en matière de composants, il vient tenter de concurrencer les autres modèles déjà disponibles sur ce segment de marché, à savoir le Xiaomi Mi 11 Ultra, le Samsung Galaxy S21 Ultra ou encore le Oppo Find X3 Pro. Mais il peut avancer déjà un argument de poids : son prix. En effet, il devrait être disponible pour un tarif de 749 € à comparer aux 1150 € environ qu’il faut débourser pour se payer la concurrence.

Quelles caractéristiques techniques pour ce prix ?

Techniquement, le smartphone ZTE Axon 30 Ultra est animé par une puce Qualcomm Snapdragon 888 associée à 8 ou 12 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 256 Go extensibles avec une carte mémoire jusqu’à 1 To. Son écran mesure 6,67 pouces sur une dalle AMOLED 10 bits incurvée avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, soit autant que les smartphones gaming. Il est alimenté par une batterie d’une capacité de 4600 mAh avec la possibilité de charge à 66 Watts avec un système de refroidissement liquide intégré pour limiter la surchauffe des composants. Le mobile supporte deux cartes SIM. Il est compatible 5G et Wi-Fi 6E.

Pour la partie photo, le ZTE Axon 30 Ultra ne fait pas dans la dentelle puisqu’il dispose de trois capteurs de 64 mégapixels. Le principal, un Sony IMX686 profite d’une ouverture f/1.6, le second, un Samsung GW3 est équivalent 35 mm avec une ouverture f/1.9 et le troisième, encore un Samsung GW3 de 64 mégapixels s’occupe des prises de vue en mode grand-angle. Un téléobjectif est capable d’offrir un zoom optique 5x et une caméra de 16 mégapixels est installée derrière un poinçon au niveau de l’écran pour se prendre en selfie. Le mobile propose un son stéréo.

Le nouveau smartphone ZTE Axon 30 Ultra serait disponible à partir du 27 mai pour un prix de départ de 749 €.