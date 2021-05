Samsung montre un nouveau concept de smartphone pliant très étonnant

Le géant sud-coréen travaille depuis plusieurs années maintenant sur les smartphones pliants et propose plusieurs modèles en boutique. Dans le cadre de l’exposition Display Week 2021, le constructeur a pu dévoiler un nouveau concept de téléphone portable pliant en forme de S. En voici tous les détails.

La division Samsung Display en charge de développer des solutions d’affichage innovant a montré lors de l’exposition Display Week 2021 une nouvelle gamme d’options pour les panneaux OLED. Cela permet d’avoir un aperçu de ce à quoi pourraient bien ressembler les futurs téléphones portables de la marque. Ainsi, le nouveau panneau OLED pliable de Samsung Display adopte une forme de S. Il peut être plié une première fois puis une deuxième, sur lui-même. Une fois plié en deux, l’appareil peut être utilisé comme un smartphone classique. Lorsqu’il est totalement déplié, l’écran atteint une taille maximale de 7,2 pouces.

On sait aussi que Samsung Display travaille sur les écrans coulissants ou enroulables et qu’ils sont l’objet de nombreuses spéculations et rumeurs alors que la société a déposé plusieurs brevets en ce sens. Un prototype d’écran OLED coulissant a aussi été révélé lors de l’exposition. Grâce à cette technologie, l’écran s’étire horizontalement sans plis. Oppo avait aussi présenté un prototype d’appareil avec un écran enroulant. Reste à savoir quand et sur quel modèle ces concepts seront effectivement opérationnels.

Parallèlement, la société a également montré un plus grand écran, 17 pouces, cette fois qui présente la particularité d’être pliable au centre. Il s’agit d’une tablette lorsque l’écran est complètement plié qui devient un écran type moniteur de PC lorsqu’il est totalement déployé.

Voici une vidéo présentant les différents concepts en situation