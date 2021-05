Offre RED Deal de RED By SFR : "Samsung Galaxy S9 reconditionné offert + forfait RED 100Go"

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone offert et d'un forfait mobile avec le plein de data, vous allez apprécier à coup sûr l'offre RED Deal du moment chez RED by SFR ! Nous vous la présentons dans cet article.

RED Deal : un Samsung Galaxy S9 reconditionné en excellent état offert

L'opérateur RED by SFR vous laisse jusqu'à ce lundi 24 mai inclus pour saisir sa nouvelle offre RED Deal avec un Samsung S9 reconditionné grade A+ - d'une valeur de 299€ - offert pour toute souscription au forfait 100Go !

Le smartphone proposé par cette offre n'est autre que le Samsung Galaxy S9, de coloris noir, doté d'un écran de 5,8 pouces. Reconditionné en grade A+ (comme neuf), vous apprécierez son capteur principal de 12 Mpx ainsi que sa mémoire de 64Go pour réaliser de belles photos et stocker vos documents et médias en toute sérénité. Ce mobile est compatible avec tous les opérateurs et bénéficie d'une garantie de deux années.

Le forfait RED 100Go associé à l'offre RED Deal

Pour obtenir votre Samsung Galaxy S9 gratuitement, vous devrez souscrire au forfait RED 100Go dont le tarif s'élève à 20€ par mois et vous engager pour une durée minimale de 24 mois.

Depuis la Métropole, ce forfait mobile vous permet de vous connecter à hauteur de 100Go et d'appeler autant que vous le souhaitez vers les numéros métropolitains, mais également vers ceux d'Amérique du Nord et des DOM (hors Mayotte). Vous bénéficiez bien entendu de l'illimité également pour vos SMS et MMS.

Depuis l'Union européenne et les DOM, mais aussi depuis la Suisse et Andorre, vous pourrez utiliser jusqu'à 13Go d'Internet et communiquer à votre guise (appels, SMS et MMS) vers la Métropole et ces destinations.