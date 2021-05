Forfaits mobiles à 5€ chez les opérateurs RED by SFR, Bouygues Telecom et Prixtel !

Vous êtes à la recherche d'un forfait à petit prix ? Vous trouverez à tous les coups votre forfait idéal parmi les offres promotionnelles sans engagement des opérateurs RED by SFR, Bouygues Telecom et Prixtel ! Découvrez-les dans cet article.

RED by SFR : forfait RED 5Go à 5€

Avec RED by SFR, vous pouvez profiter de son forfait RED 5Go pour la somme de 5€ par mois jusqu'au 24 mai, 23h59 ! L'opérateur vous offre en plus des 5Go destinés à votre connexion en France, 6Go pour rester connecté à l'étranger ainsi que l'illimité pour l'ensemble de vos communications. En bonus, vous pourrez profiter de l'application SFR Cloud 100Go pour consulter et stocker vos documents en toute sécurité !

Dans le détail, l'offre RED 5Go c'est :

5Go d'Internet + 6Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Depuis la France : appels illimités vers la Métropole et les DOM (hors Mayotte), SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Bouygues Telecom : forfait B&You 5Go à 4.99€

Également jusqu'au 24 mai inclus, Bouygues Telecom vous permet de profiter de son forfait B&You 5Go au prix de 4.99€ par mois ! Vous pourrez communiquer comme bon vous semble en France comme à l'étranger ainsi que vous connecter à hauteur de 5Go depuis l'ensemble de ces destinations. De plus, l'opérateur vous offre l'accès à B.tv avec le forfait 5Go, dont l'usage sera illimité avec le WiFi ou déduit de votre enveloppe data.

Dans le détail, ce forfait pas cher c'est :

5Go d'Internet utilisables depuis la France, l'Europe et les DOM

utilisables depuis la France, l'Europe et les DOM Depuis la France : appels et SMS illimités vers la Métropole et les DOM, MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'Europe et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

Prixtel : le forfait Le petit à partir de 4.99€

L'opérateur qui s'ajuste à votre consommation met à disposition son forfait Le petit, neutre en CO2, à prix réduit la première année d'abonnement jusqu'au 25 mai inclus ! Vous profiterez de l'illimité pour communiquer à votre guise depuis la France, l'UE et les DOM ainsi que de 10Go depuis ces deux dernières destinations, quel que soit le palier data du mois. En versant 4.99€ par mois pendant 1 an, puis 9.99€/mois, vous pourrez apprécier les 20Go offerts par le premier palier du forfait Le petit.

Dans le détail, le forfait Le petit c'est :

Jusqu'à 20Go* en France, dont 10Go utilisables depuis l'UE et les DOM

utilisables depuis l'UE et les DOM Depuis la France : appels, SMS et MMS illimités vers la Métropole

Depuis l'UE et les DOM : appels, SMS et MMS illimités

*Premier palier data