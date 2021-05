Les realme GT et realme Narzo 30 5G bientôt disponibles en France

Il y a quelques semaines, la marque realme annonçait la sortie d’un nouveau smartphone haut de gamme offrant de très bonnes performances et profitant d’un design Premium, le realme GT. À côté, le fabricant a également proposé sur certains marchés le modèle Narzo 30 5G. Les deux seront disponibles en France courant juin. En voici tous les détails.

À la base prévu pour le marché chinois, le realme GT va finalement arriver en France en juin. Pour le moment, nous ne connaissons pas encore à quel prix il sera vendu ni à quelle date exactement il sera disponible. En attendant, sachez qu’il s’agit du mobile le plus performant de la marque. Il embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 Go de mémoire vive et une capacité de stockage de 128 Go ou avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne. Un système de refroidissement liquide est prévu pour limiter la surchauffe des composants et assurer une meilleure dissipation thermique.

Quelles caractéristiques techniques ?

Le realme GT profite d’un écran AMOLED de 6,43 pouces avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et d’échantillonnage de 360 Hz, pratique pour les jeux. Il y a un lecteur d’empreinte digitale dessous pour identifier son propriétaire. Il y a un poinçon dans le coin supérieur gauche pour loger une caméra frontale disposant d’un capteur de 16 mégapixels. Au dos, on peut compter sur un capteur principal de 64 mégapixels. Il y a également un objectif de 8 mégapixels et un dernier pour les photos macro. Le mobile est équipé d’une batterie d’une capacité de 4500 mAh supportant la charge rapide 65 Watts. Il est Wi-Fi 6 et compatible avec les réseaux 5G. Notez la présence d’une prise audio jack pour brancher un casque.

Proposé en bleu, argenté ou, plus original, en jaune avec une bande noire rappelant les voitures GT, le realme GT avait été annoncé pour la Chine à un prix de 360 € HT pour la version 8+128 Go et 425 € HT pour le modèle 12+256 Go. Reste à savoir quel sera le tarif proposé en France...

Une nouvelle gamme chez realme, Narzo

Dans certains pays, realme propose déjà la gamme de smartphones Narzo, représentant une offre à destination des plus jeunes qui pourraient ainsi accéder à des technologies de pointe et de belles performances. Realme a choisi un canal de distribution spécifique pour cette nouvelle série. En effet, les smartphones Narzo de realme seront disponibles exclusivement sur le site Ali Express, : « à des prix très compétitifs », selon le constructeur.

Techniquement, le realme Narzo 30 5G puisqu’il s’agit de ce modèle qui sera proposé pour la France, est équipé d’une puce Mediatek Dimensity 800U avec 6 Go de mémoire vive et 64 Go d’espace de stockage. Il profite d’un écran LCD IPS de 6,5 pouces FHD+, d’une batterie de 5000 mAh et d’une caméra principale de 48 mégapixels. Il y a également un capteur ultra grand-angle sur 119 degrés et un capteur pour les prises de vue en mode macro. Un lecteur d’empreinte digitale est installé sur le côté. Pour le moment, nous ne connaissons pas encore le prix de vente du realme Narzo 30 5G.