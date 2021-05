Nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 778G compatible 5G pour les milieux de gamme

Le géant américain Qualcomm vient d’annoncer la disponibilité de sa nouvelle puce compatible 5G, le Snapdragon 778 pensé pour les smartphones de milieu de gamme et venant remplacer l’actuel Snapdragon 768G. En voici tous les détails.

Afin de renforcer sa présence sur le marché des téléphones portables, le fondeur américain Qualcomm vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau processeur pensé pour les appareils de milieu de gamme qui souhaitent offrir de bonnes performances malgré tout. Le nouveau Snapdragon 778G vient s’intercaler entre le Snapdragon 765G installé par exemple dans le Google Pixel 5, le Oppo Find x3 Lite ou le OnePlus Nord, par exemple, et le nouveau Snapdragon 780G que l’on trouve au sein du Xiaomi Mi 11 Lite 5G.

Une gravure inédite en 6 nm

Gravé en 6 nm, ce processeur est le premier du genre afin de proposer de bonnes performances. Il s’appuie sur un cœur Kryo 670 cadencé à 2,4 GHz, trois cœurs Cortex A78 cadencés à 2,2 GHz et quatre cœurs Cortex A55 cadencés à 1,9 GHz, en fonction des tâches à réaliser. Le GPU est un Adreno 642L avec lequel Qualcomm annonce un gain de 40% par rapport à la précédente génération. La puce intègre un modem 5G Snapdragon X53 supportant toutes les bandes de fréquences y compris mmWave et Sub-6 afin de profiter d’importantes vitesses en téléchargement en situation de mobilité.

En outre, on peut compter sur un moteur d’intelligence artificielle, via le module Qualcomm Hexagon 770 capable de gérer des transferts de données très rapides entre les différents cœurs afin d’optimiser le traitement des opérations et proposer de meilleures performances.

Question réseaux et photos

Le processeur Snapdragon 778G apporte le Wi-Fi 6E ainsi que le Bluetooth 5.2. Il peut gérer un signal audio Bluetooth haute résolution. Pour la partie photo, le circuit Spectra 570L peut supporter un capteur jusqu’à 192 mégapixels ainsi que l’enregistrement de vidéos avec une définition Ultra HD en mode HDR. Il peut gérer des écrans FHD+ jusqu’à une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz, 10 bits et supporte les normes HDR10 et HDR10+.

Plusieurs constructeurs se sont déjà montrés intéressés pour intégrer cette puce Qualcomm Snapdragon 778G dans leurs futurs smartphones à l’image de Honor, Motorola ou encore Oppo et Xiaomi, par exemple. Reste à savoir lequel dégainera le premier pour que nous puissions voir et tester les caractéristiques techniques de cette nouvelle puce prometteuse d’un très bon rapport qualité/prix.