Promo Apple : l’iPhone 12 et l’iPhone 12 mini sont en promotion à partir de 719€

Vous avez envie de vous faire plaisir avec le tout dernier smartphone d’Apple, l’iPhone 12 ? Vous serez donc ravis de savoir que l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 sont en promotion chez RED en ce moment. Profitez respectivement de 90€ et 80€ de remise sur ces deux smartphones haut de gamme.

80€ de remise immédiate sur l’iPhone 12 chez RED by SFR

Rarement en promotion, on peut actuellement remercier RED by SFR qui propose l’iPhone 12 à petit prix. Lancé en octobre dernier, Apple proposait son tout dernier smartphone haut de gamme à 909€. Quelques mois plus tard, vous trouverez l’iPhone 12 à seulement 829€ chez l’opérateur RED. Vous économisez ainsi 80€ sur ce téléphone dernier cri.

Que vous soyez client RED by SFR ou non, vous pouvez profiter de ce prix très avantageux sur l’iPhone 12. Vous n’êtes pas obligés de souscrire à un forfait mobile et en plus votre iPhone sera débloqué. Vous pourrez donc l’utiliser avec la carte SIM de votre opérateur actuel. Une livraison gratuite et une expédition en 24h vous seront proposées !

90€ de remise immédiate sur l’iPhone 12 mini

L’iPhone 12 mini est une version encore plus compacte et plus légère que l’iPhone 12. Elle est néanmoins aussi puissante car elle est équipée du même processeur que la version classique. Elle embarque une puce A14 Bionic compatible 5G. C’est aussi chez RED by SFR que vous trouverez l’iPhone 12 mini au meilleur prix. Avec une remise de 90€ sur le prix proposé par Apple, achetez l’iPhone 12 mini pour 719€ seulement au lieu de 809€.

L’iPhone 12 comme l’iPhone 12 mini sont proposés en 6 coloris différents. Vous avez le choix entre mauve, noir, blanc, rouge, bleu ou vert. Ils sont tous les deux dotés d’un écran Super Retina XDR, l’un de 5.4 pouces, l’autre de 6.1 pouces. Il partage le même appareil photo, à savoir deux capteurs à l’arrière de 12 Mpx (un ultra grand-angle et un grand-angle).