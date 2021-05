Nouvelles promotions sur les forfaits B&You de 1Go à 140Go chez Bouygues Telecom !

À la recherche d'un forfait mobile à prix cadeau ? Vous allez apprécier les nouvelles promotions mises en avant par l'opérateur Bouygues Telecom sur ses forfaits B&You ; de 1Go à 140Go d'Internet dès 4.99€ ! Découvrez-les dans cet article.

Les nouvelles offres promotionnelles de Bouygues Telecom

L'opérateur a lancé ce jour de nouvelles promotions sur l'ensemble de ses forfaits B&You vous permettant de profiter de 1Go à 140Go d'Internet à partir de 4.99€ par mois ! Ces offres sont réservées à toute nouvelle souscription et valables jusqu'au 31 mai inclus. Sans engagement, ces forfaits B&You vous permettent de bénéficier de l'illimité pour appeler et envoyer vos messages comme bon vous semble depuis la Métropole, mais également depuis l'Europe et les DOM.

Aussi, Bouygues Telecom vous permet d'accéder B.TV - soit plus de 70 chaînes - dès que vous le souhaitez et partout en Europe ! Avec le forfait B&You 1Go, cet avantage est inclut tandis qu'avec les forfaits 80Go, 100Go et 140Go, vous pourrez en profiter gratuitement pendant 1 mois, puis cela vous coûtera 3€ chaque mois, au lieu de 6€ !

Les forfaits B&You : de 1Go à 140Go d'Internet

Le forfait B&You 1Go est au prix de 4.99€ par mois et vous permet de vous connecter à hauteur de 1Go depuis la Métropole, l'Europe et les DOM. Notez que ce forfait n'est pas adapté pour regarder du streaming vidéo mais utile pour consulter vos mails ou quelques sites en ligne.

Pour bénéficier d'une belle enveloppe data, vous pouvez choisir parmi trois forfaits sans engagement B&You qui vous offriront chacun 15Go d'Internet lorsque vous voyagez à travers l’Europe et les DOM. Cet usage sera décompté de l'enveloppe data globale.

Ainsi, vous aurez le choix parmi :