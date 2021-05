Les nouveaux Smartphones du mois : Asus Zenfone 8, Poco M3 Pro, Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10S et realme 8 5G

Ce mois de mai a été particulièrement prolixe en matière d’annonces et de sorties de smartphones avec plusieurs nouveaux modèles dont les Asus Zenfone 8, Poco M3 Pro, Xiaomi Redmi Note 10 5G, Xiaomi Redmi Note 10S et realme 8 5G. En voici tous les détails si vous avez raté nos actualités.

Commençons par le dernier smartphone annoncé. Il s’agit du Poco M3 Pro qui partage beaucoup de composants avec le realme 8 5G mais aussi avec le Redmi Note 10 5G. En effet, les trois sont équipés de la même configuration photo à savoir une caméra principale de 48 mégapixels avec deux autres capteurs de 2 mégapixels. Ils profitent également de la même capacité de batterie, soit 5000 mAh avec la possibilité d’une charge à 18 Watts. Ils embarquent aussi le même écran. Il s’agit d’une dalle LCD de 6,5 pouces avec une définition de 1080x2400 pixels, non HDR et une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz. Ils sont tous les trois compatibles 5G et Wi-Fi. Ils embarquent tous un lecteur d’empreinte digitale, sur le profil. On peut également compter sur une plateforme commune, à savoir une puce Mediatek Dimensity 700 avec 4 ou 6 Go, selon la configuration choisie. Finalement, les différences entre ses trois appareils seront principalement au niveau du design.

Les nouveaux Xiaomi Redmi Note 10S et Asus Zenfone 8 sont plus distincts. En effet, le premier s’appuie sur une puce moyenne gamme, Helio G95 avec 4 Go de RAM. Il y a un écran AMOLED de 6,43 pouces sur 60 Hz non HDR et affichant une définition de 1080x2400 pixels. Le mobile est seulement 4G alors que tous les autres supportent la 5G. Il dispose d’une batterie d’une capacité de 5000 mAh pour une charge 33 Watts. Il est fin de 8,29 mm. Plus haut de gamme, l’Asus Zenfone 8 profite d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 avec 8 ou 16 Go de mémoire vive. Sa batterie a une capacité de 4000 mAh avec une charge à 30 Watts mais pas de charge sans fil ou inversée. Il s’appuie sur un écran AMOLED de 5,9 pouces HDR10+ avec une fréquence de 120 Hz, pratique et agréable pour les défilements. Il peut délivrer du Wi-Fi 6, comme le Poco M3 Pro, d’ailleurs. Enfin, comptez sur une configuration photo avec deux capteurs dont un principal de 64 mégapixels et un secondaire de 12 mégapixels pour une captation vidéo possible jusqu’en Ultra HD 8K.