De nouvelles rumeurs persistantes concernant le Google Pixel 6 et son processeur

Attendu pour la dernière partie de l’année, le smartphone Google Pixel 6 est actuellement l’objet de plusieurs rumeurs dont certaines se recoupent. En voici tous les détails à date.

On a déjà évoqué le fait que le futur smartphone Google Pixel 6 embarquerait une puce spécialement développée par le géant américain à l’image d’Apple qui intègre ses propres processeurs sur ces appareils permettant ainsi de maîtriser logiciel et matériel pour une parfaite coordination mais aussi Samsung même si ce n’est pas aussi systématique. C’est peut-être justement ce qu’essaie de faire Google avec la puce portant le nom de code Whitechapel. Celle-ci serait capable de fournir une puissance comprise entre le Snapdragon 865 de l’année dernière et le Snapdragon 888 de cette année fondé par Qualcomm.

Une puce développée en collaboration avec Samsung

Plus précisément, il semble que le processeur Whitechapel personnalisé par Google et, rappelons-le tout de même, s’appuyant sur un développement commun avec Samsung, soit gravée en 5 nm et qu’il puisse atteindre les performances offertes par un Snapdragon 870. Google travaillerait sur l’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle de la puce pour améliorer encore les résultats. La partie graphique sera gérée par un GPU Mali.

Enfin, notez que le Google Pixel 6 est pressenti avec un écran ayant une définition FHD+, soit 1080x2400 pixels, un classique sur les surfaces d’affichage proposées par les smartphones aujourd’hui. En outre, il est aussi attendu avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz ce qui permet d’obtenir une excellente fluidité lors du défilement des pages ou dans les jeux, par exemple. S’il y a bien une version Pro du Google 6 Pro, celui-ci pourrait bien profiter d’une meilleure définition encore, soit du QHD+ avec la même fréquence de rafraîchissement.