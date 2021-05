French Days 2021 : bien se préparer pour en profiter au maximum

Cette année, les French Days du printemps démarrent dès ce jeudi 27 mai ! A quelques heures de cette opération commerciale qui mobilisera des milliers de commerçants jusqu’au 2 juin prochain, il est temps de se préparer afin de profiter au maximum des nombreuses bonnes affaires qui seront accessibles aux internautes français, mais aussi, plus largement, à tous les clients des enseignes virtuelles et physiques qui participent.

C’est quoi les French Days ?

Inspirés de grands événements à dimension internationale comme le Cyber Monday et le Black Friday, les French Days sont une grande opération commerciale dont le but est de permettre aux commerces, physiques comme virtuels, qui proposent leurs produits sur le marché français, de booster leurs ventes à travers diverses actions commerciales : remises, rabais, ventes privées, etc. Pour les consommateurs, c’est donc l’occasion idéale de faire un maximum de bonnes affaires en profitant des grosses réductions de prix offertes.

Depuis mars 2018, les French Days se tiennent deux fois par an : une fois au printemps et une autre à l’automne, en tenant compte des dates des soldes d’hiver et d’été. La première session de cette année se tiendra du jeudi 27 mai au mercredi 2 juin.

French Days 2021, quelles enseignes participent ?

A l’origine, les French Days ont été initiés par six grandes enseignes françaises : La Redoute, Rue du Commerce, Cdiscount, Fnac-Darty, Showroomprive.com et Boulanger. Depuis leur première édition, elles sont cependant ouvertes à toutes les enseignes françaises, qu’il s’agisse des sites d’e-commerce ou des boutiques physiquement présentes dans l’Hexagone. Ainsi, les géants comme Amazon, Rakuten, Apple, Samsung et les autres grandes marques prennent donc, elles aussi, part à l’opération.

Cette année, avec le ralentissement économique occasionné par la crise sanitaire du Coronavirus, on s’attend à un très fort engouement de la part des commerçants qui participeront donc sûrement en masse. Une multitude de bons plans seront donc ainsi proposés sur toutes les catégories de produits, de la mode à la déco, en passant par les catégories phares comme l’informatique, les smartphones, les jeux vidéo, l’électroménager, la mode et bien d’autres.

Pour vous faire une petite idée des enseignes ayant participé aux précédentes éditions, vous pouvez consulter le site officiel des French Days.

French Days 2021 : comment faire pour ne rien manquer ?

Les French Days ne durent que quelques jours. Mieux vaut donc ne pas louper cette occasion de profiter des meilleurs bons plans de l’année ! Pour cela, commencez dès maintenant à faire du repérage sur les sites des enseignes participantes. Vous pouvez notamment être sûr que les très grandes enseignes comme Darty, Boulanger, Amazon, Fnac, Cdiscount et autres y participeront d’office.

Sur leurs sites, ainsi que sur ceux des autres commerçants que vous aurez repérés, vous pouvez déjà passer en revue les prix des articles qui vous intéressent et les ajouter à vos favoris. S’ils font partie de l’une des nombreuses offres promotionnelles durant les French Days, vous pourrez les retrouver plus facilement et voir si les réductions annoncées sont effectives.

Bien entendu, la comparaison est toujours de rigueur. Pour vraiment dénicher le meilleur bon plan à chaque fois, prenez en effet le temps de comparer les offres des différents concurrents avant de valider votre commande.

Enfin, assurez-vous de recharger votre carte bancaire et/ou vos portefeuilles électroniques. Ce serait dommage de louper une bonne affaire pour ça !